

جهود كبيرة بذلت في إذاعة الكويت وتحديدا في اذاعة البرنامج العام خلال فترة الحداد الرسمي للدولة تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، باستمرار الدور الوطني لوسائل الاعلام لاسيما الاذاعة بتقديم المحتوى المناسب لفترة الحداد الرسمي المعلن في البلاد بعد وفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله، حيث تم انضمام موجات الاذاعة المحلية التابعة لوزارة الاعلام وكذلك الاذاعات الخاصة.



ويمكن لأي متابع لما تقدمه اذاعة البرنامج العام من الكويت ان يلمس كيف اجتهدت فرقها الفنية بشكل كبير لاستمرار العمل بتوجيهات مدير اذاعة البرنامج العام سعد الفندي الذي رسم رؤية برامجية بحيث يتميز المحتوى الاذاعي لبرامج الاذاعة خلال هذه المرحلة بروح وطنية تحاكي حال الداخل الكويتي خاصة ان اذاعة البرنامج العام من المحطات التي يتم الاستماع لها خارج الكويت.



ولعل استمرار العمل مع بث مواد اذاعية متوافقة مع هذه المرحلة وبتوحيد ما يبث على مختلف المحطات للمستمعين في الكويت، خطوة تمثل ثقة عالية في دور اذاعة البرنامج العام على صعيد الجانب الوطني والاعلامي خاصة عبر التغطيات والتقارير الخاصة والبرامج النوعية وكذلك بث الفلاشات الإذاعية التي تحمل التوجيهات السامية وعبارات من النطق السامي والتي تبث عبر أثير الاذاعة على مدار اليوم.