

كشفت الفنانة أصالة عن أنها خلال الفترة الأخيرة ركزت فقط على الموسيقى، حيث عملت على تطوير موهبتها ومواكبة التطور الذي يشهده عالم الفن، مشيرة إلى أنها وضعت لنفسها خطة وبداية، وتركت كل ما كانت تتعلق به لتركز فقط على صوتها وأغنياتها وطموحاتها وشغفها.



وقالت أصالة، وفق موقع «نواعم»، إنها تعتمد على شعورها بدرجة كبيرة في اختيار أعمالها الغنائية لتكون رسائل خاصة بها سواء رسائل لأشخاص أساءت لها أو رسائل حب أو رسائل تنتقد فيها مواقف لا تحبها، فغالبا تكون قصص أغنياتها لها علاقة بها، مؤكدة أن أكثر الأغنيات التي تكون صادقة في أدائها هي أغنيات خاصة بها سواء رومانسية، فتغنيها لزوجها فائق حسن أو أخرى تقدمها لأشخاص آخرين قابلتهم في حياتها.