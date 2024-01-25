

بيروت - بولين فاضل



تصدر اسم الثنائي ماغي بوغصن ودانييلا رحمة، «تريند» منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب انتشار أخبار تفيد بوقوع خلاف وقع بينهما. وجاء هذا الأمر بعد أن تجاهل الثنائي بعضهما البعض خلال سيرهما على السجادة الخزامية لحفل «صناع الترفيه 2024» رغم قرب المسافة بينهما، والذي أقيم خلال الأيام الماضية بالرياض.



من جانبها، قررت ماغي نفي هذه الأخبار، مؤكدة أن ما تم تداوله في هذا الصدد أمر غير صحيح، وأشارت إلى أن علاقتها بدانييلا جيدة للغاية، ونوهت على أنه أثناء توجهها إلى العاصمة السعودية لحضور الحفل التقتها في المطار، ثم تبادلت الحديث معها لفترة طويلة أثناء جلوسهما في الطائرة.



ونشرت ماغي منشورا لها عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، قالت فيه: «يا جماعة ما في شي والأمور طبيعية جدا، وعلاقتنا حلوة ومتل دايما والأهم فيها احترام لعشرة السنين، التقينا بالمطار وقعدنا ساعات بالطيارة سوا، الإعلام حقه يسأل ونحنا حقنا نوضح، والأهم إن شاء الله تبقى هالمهرجانات الكبيرة تجمعنا عالفن وبس».



وحرصت دانييلا هي الأخرى على توضيح الأمور، مؤكدة أن علاقتها بماغي يسودها الحب والمودة، وكل ما تم نشره حول وقوع خلاف بينهما غير صحيح، وكتبت منشورا عبر صفحتها الرسمية على «إكس»: «ما في خلاف مع حدا، التقينا أنا وماغي عالطيارة بالمناسبتين وحكينا ورح نضل نحكي، اقتضى التوضيح للمرة الثالثة والأخيرة».



جدير بالذكر أن ماغي بوغصن ودانييلا رحمة شكلتا ثنائية ناجحة طوال مواسم مسلسل «للموت» الثلاثة، حيث لعبت ماغي دور «سحر» ودانييلا جسدت شخصية «ريم»، وضم العمل بجانبهما كوكبة كبيرة من النجوم، منهم: محمد الأحمد، باسم مغنية، خالد القيش، كارول عبود وعدد من أبرز المواهب العربية، تأليف ندين جابر، إخراج فيليب أسمر.