

يحيى حميدان



فتحت إدارة نادي الكويت لكرة القدم خط المفاوضات مع مهاجم فريق الترجي التونسي محمد علي بن حمودة للتوقيع معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



وخرج بن حمودة (25 سنة) من دائرة اهتمام المدرب الجديد لفريقه الترجي الرياضي التونسي، البرتغالي ميغيل كاردوسو، لعدم تقديمه المستويات المنتظرة منه هذا الموسم.



وعلى الرغم من ذلك تبدو إدارة الترجي في طريقها لرفض العرض الكويتاوي لبن حمودة، مع تجديد الثقة به في النصف الثاني من الموسم لتحسين صورته، لاسيما بعد إصابته في الركبة الشهر الماضي وغيابه لمدة 3 أسابيع.



وتأتي مفاوضات «الأبيض» مع بن حمودة لتعويض غياب مواطنه الهداف طه ياسين الخنيسي الذي تعرض للإصابة في كأس الأمم الأفريقية وغيابه سيستمر لفترة تقارب الشهر ونصف الشهر حسب بعض التقارير.