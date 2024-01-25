

عبدالعزيز جاسم



أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي كاظمة تحضيراته استعدادا لانطلاق بطولة كأس سمو الأمير والتي سيخوض خلالها أولى مبارياته أمام برقان الأحد المقبل، حيث خسر البرتقالي أول من أمس أمام التضامن وديا 3-1 وسبقها تعادل مع الفريق نفسه 1-1.



وتعرض لاعب البرتقالي عقيل الهزيم خلال المواجهة لجرح في الرأس اضطر على اثره إلى جراحة عبارة عن 10 غرز، ولم تتضح الصورة بعد للوقوف على مشاركته في المباراة المقبلة من عدمها. إلى ذلك، انضم لاعب الوسط الجديد النيجيري بنيامين تيدي إلى تدريبات الفريق، وسيكون جاهزا للمشاركة مع البرتقالي في مواجهة برقان.