

مبارك الخالدي



انتظم المحترفان الجديدان بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي التونسي أيمن الصفاقسي والجزائري عماد الدين ابوبكر في تدريبات الأخضر مساء امس بقياده المدرب البوسني داركو نيستروفيتش.



وكان اللاعبان قد وصلا الى البلاد صباح امس وكان في استقبالهما المنسق الإعلامي مشعل العبكل وإداري الفريق عيسى أشكناني. ويستعد الأخضر لمواجهه فريق الصليبخات الجمعة المقبل ضمن الدور التمهيدي لبطولة كأس سمو الأمير، حيث اكتفى الفريق خلال فترة التوقف الحالية بالتدريبات المحلية، كما شهدت صفوفه انضمام لاعبي المنتخبين الأول والأولمبي بعد عودتهما من القاهرة وتايلند.