

هادي العنزي



يواجه الفريق الأول لكرة السلة بنادي كاظمة نظيره القادسية في الـ 7:30 مساء اليوم، على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم، في قمة مثيرة ومتكافئة ضمن منافسات القسم الثاني للدوري العام، ويسبق المواجهة لقاء متكافئ أيضا بين صاحبي المركزين الخامس والسادس تواليا، العربي (15 نقطة) والقرين (14 نقطة) في الـ 5 مساء على ذات الصالة.



تملك مواجهة «الأصفر» (21 نقطة) و«البرتقالي» (19 نقطة) كل عناصر القمة المتكافئة، رغم أن الفريقين قد وضعا قدما في الدور قبل النهائي الحاسم على لقب درع الدوري، ويعد الفوز بالنسبة للقادسية تأكيد أفضلية وجدارة، بعدما تغلب في مواجهة الدور الأول بفارق 4 نقاط (84-80)، فيما يعدها كاظمة «مسألة رد اعتبار».



ويملك القادسية عددا من الدوليين المميزين في صفوفه، من بينهم محمد أشكناني، وعبدالمحسن الموسوي، والمحترف الأميركي رونالد لوري وألونو، وعلى الجهة الأخرى يمتلك كاظمة كوكبة من المتميزين في مقدمتهم أحمد البلوشي وعبدالعزيز الحميدي وعبدالرحمن جمعة ويوسف بورحمة والأميركي ليسلي.