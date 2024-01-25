

هادي العنزي



انتهى الجهاز الإداري لكرة القدم بنادي السالمية، من إكمال تعاقده مع مهاجم برازيلي، ومن المتوقع أن يصل خلال الأيام القليلة المقبلة، وقبل وقت كاف من إغلاق باب الانتقالات الشتوية.



وقد اطمأن المدرب الكرواتي الجديد انتي ميشا على جاهزية السالمية لمباراته المقبلة التي تجمعه مع خيطان في 28 يناير الجاري ضمن منافسات الدور التمهيدي لكأس سمو الأمير، وذلك بالتعادل مع التضامن 2-2، في مباراة ودية، حيث قدم السماوي شوطا أول متميزا، فيما حرص ميشا على إتاحة الفرصة لأغلب اللاعبين الجاهزين في الشوط الثاني للتعرف عن قرب على قدراتهم الفنية والبدنية.



إلى ذلك، أكد نائب رئيس جهاز الكرة يوسف الجاسم، أن الحماسة عالية في التدريبات اليومية بقيادة ميشا، وقال لـ «الأنباء»: «يجتهد اللاعبون لتقديم أفضل ما لديهم للفت نظر المدرب، وحجز مقعد لهم في التشكيلة الأساسية، وهذا أمر من شأنه أن يعود بفائدة كبيرة على الفريق في المباريات المقبلة، سواء في كأس الأمير أو الدوري الممتاز». وأشار إلى أن تحضيرات الفريق لكأس سمو الأمير اقتربت من نهايتها، بعدما أضحت الصورة واضحة للمدرب الكرواتي ميشا، حيث أصبح لديه تصور كامل عن جميع اللاعبين، ويعمل بجد مع فريقه المساعد على إيصال نهجه التكتيكي منذ اليوم الأول لتوليه المهمة، آملا أن يقدم السالمية أفضل المستويات والمنافسة على لقب أغلى الكؤوس، فضلا عن إحراز مركز متقدم في الدوري.