شريف حمدي



لا تزال حالة التفاؤل تسيطر على مجريات التداول في بورصة الكويت، إذ عززت القيمة الرأسمالية للبورصة بقاءها فوق مستوى 43 مليار دينار الذي بلغته بنهاية جلسة تداولات أول من امس الثلاثاء، وذلك بإضافة 131 مليون دينار مكاسب جديدة ليصل إجمالي القيمة إلى 43.32 مليار دينار بنهاية جلسة امس التي شهدت استكمال المكاسب الجماعية على مستوى جميع المؤشرات.



وجاءت مكاسب امس في ظل حالة التفاؤل التي تعم أرجاء السوق وسط توقعات باستمرار العمليات الشرائية مع التوسع في عمليات بناء المراكز الاستثمارية الجديدة استعدادا لموسم التوزيعات النقدية والمنحة والذي بات على الأبواب.



وبمكاسب امس السوقية تكون بورصة الكويت قد أضافت 3.1 مليارات دينار منذ بداية عام 2024 الذي استهلته البورصة بنشاط إيجابي لافت على جميع المؤشرات والمتغيرات وخاصة القيمة السوقية والسيولة اليومية المتدفقة للسوق.



وقاد السوق امس لمواصلة الارتفاعات 9 قطاعات اكتست مؤشراتها الوزنية باللون الأخضر تصدرها قطاع الطاقة بـ 3.6%، تلاه قطاع التكنولوجيا بـ 3.3%، فيما واصل قطاع الاتصالات تراجع مؤشره الوزني للجلسة الثانية على التوالي بعد ارتفاعات لافتة لأسهم القطاع في بداية الأسبوع الجاري.



وارتفعت القيمة السعرية لأسهم 50 شركة بنهاية جلسة امس مقابل تراجع القيمة لأسهم 49 شركة، واستقرت قيمة اسهم 23 شركة ولم يجر التداول على اسهم 27 شركة، ويشكل عدد الشركات التي ارتفعت أسعارها ثلث الأسهم المدرجة وهو ما يعبر عن توجه السوق الإيجابي خلال الفترة الحالية. وتراجعت السيولة المتدفقة للسوق بنسبة 3% بجلسة امس بمحصلة 64 مليون دينار مقابل 66 مليون دينار في جلسة أول من امس، وحافظ سهم بيتك على صدارته لقائمة الأكثر استحواذا على القيمة للجلسة الثانية على التوالي بـ 8.2 ملايين دينار، تلاه الوطني بـ 3.9 ملايين دينار، ثم أعيان بـ 3.8 ملايين دينار، والكويتية بـ 3.7 ملايين دينار، وهي ذات القيمة لسهم اجيليتي.



وبقدر ضئيل ارتفعت نسبة الأسهم المتداولة امس بـ 1.1% بإجمالي كميات 270 مليون سهم مقابل 267 مليون سهم أول من امس، وجاء بالصدارة سهم الكويتية بـ 21.9 مليون سهم، تلاه أعيان بـ 20.04 مليون سهم، ثم الوطنية بـ 15.3 مليون سهم.



وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.36% بإضافة 28.9 نقطة لمكاسبه السابقة معززا بقائه فوق مستوى 8000 نقطة الذي بلغه أول من امس، وذلك بإقفال المؤشر عند 8085 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.09% بمكاسب 5.4 نقاط ليصل إلى 5957 نقطة، ليرتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.3% بمكاسب 22.2 نقطة ليصل إلى 7335 نقطة.