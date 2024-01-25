أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، الشركة الرقمية الرائدة في مجال تمكين التحول الرقمي في الكويت، عن توقيع مذكرة تفاهم مع كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا KCST.



ويندرج هذا التعاون تحت مظلة «stc upgrade» التعليمية والتي تهدف بشكل أساسي إلى تمكين الطلاب من خلال مبادرات وأنشطة تعليمية مختلفة، وسيركز التعاون على تنظيم مجموعة من الأنشطة الطلابية بما في ذلك ورش العمل والدورات التدريبية والندوات المتخصصة.



وخلال حفل التوقيع الذي أقيم في المقر الرئيسي لشركة stc بحضور فريق العلاقات العامة في stc ممثلة بأحمد النويبت مدير العلاقات العامة والتواصل الاجتماعي، وفريق العلاقات العامة في KCST ممثلة بإبراهيم المطوع مدير العلاقات العامة والتسويق، بالإضافة إلى مسؤولين تنفيذيين من كلا الطرفين وعلى رأسهم عبدالعزيز المذكور مدير عام المكافآت والفاعلية المؤسسية والبروفيسور خالد البقاعين رئيس كلية العلوم والتكنولوجيا، تم توقيع مذكرة التفاهم رسميا.



وتعد المذكرة بمنزلة خطوة أولى في سبيل فتح آفاق التعاون بين المؤسستين، وخطوة جديدة تندرج تحت مظلة «upgrade» التعليمية، والتي تهدف بشكل أساسي إلى تمكين الطلاب من خلال البرامج المختلفة القائمة على تعزيز المعرفة، وتضمنت المذكرة العديد من نقاط التعاون والتي سوف تساعد الكلية على تطعيم مناهجها وتطويرها بالمهارات المطلوبة في سوق العمل في القطاع الخاص في الكويت والذي تمثل stc جزءا رائدا منه حيث ان التخصصات التي تطرحها الكلية تقع في صميم الاحتياجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل في الكويت، علما أن كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا هي الجامعة الوحيدة في الكويت التي تطرح برامج بكالوريوس هندسة الالكترونيات والاتصالات وهندسة الكمبيوتر بتخصصات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.



وخلال حفل التوقيع، أعرب أحمد النويبت مدير العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي في stc ان الشراكة مع مؤسسة تعليمية رائدة ومبتكرة مثل كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا هي جزء من مبادرة «upgrade» التعليمية التي تهدف إلى تمكين إطار المبادرات التعليمية المحلية، حيث تعكس هذه الشراكة هدف الشركة الأساسي القائم على تمكين جيل الشباب مع التركيز على دورنا في المساهمة والنهوض بالمجتمع لتنمية مستدامة.



علاوة على ذلك، سلط الضوء أيضا على ان هذه الشراكة تسعى إلى تزويد الطلاب المشاركين بمنصات تعليمية إضافية لتطوير مهاراتهم المهنية والعملية بالإضافة الى سعي الشركة لبناء علاقة دائمة مع المؤسسات الحكومية والخاصة التي تشارك stc ذات القيم والأهداف لنواصل جهود الشركة نحو خلق مستقبل مستدام.



بدوره، قال مدير العلاقات العامة والتسويق في KCST إبراهيم المطوع ان المذكرة ستعمل على تعزيز التعاون مع stc في عدة مجالات، أهمها في مجال التعليم والتدريب، وستقدم الجامعة برامج تدريبية من خلال مركز الابتكار والتعليم المستمر والتدريب التابع لها لموظفي stc، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في المبادرات المجتمعية المستدامة.