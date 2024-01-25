في إطار اتفاقية التعاون المشترك بين جامعة الكويت ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، وبتنظيم من مجموعة الصحة والسلامة والبيئة بشركة ناقلات النفط، تم عقد الاجتماع التنسيقي الأول بمقر الشركة.



وحضر من جانب جامعة الكويت القائم بأعمال عميد كلية العلوم الحياتية د.نواف الهاجري، ورئيس مكتب الاستشارات والتدريب في الكلية نوف الفداغ، والقائم بأعمال رئيس وحدة التدريب منى المطيري، كما حضر ممثلون عن المؤسسة.



وجاء الاجتماع لتنفيذ ووضع خارطة الطريق لاتفاقية التعاون المشترك بين جامعة الكويت ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة في مجال إدارة المخاطر الشاملة.