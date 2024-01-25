

عاطف رمضان



أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن قيامها بتوزيع الدفعة الثانية عشرة من (N4) في القسائم الحكومية بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على 258 قسيمة بمساحة 400م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 13/2/2005



وذلك وفقا للمواعيد التالية:



توزيع البطاقات يومي الخميس والأحد 25 و28 يناير 2024 وتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 29 يناير 2024 وإجراء عملية القرعة يوم الأربعاء 31 يناير 2024.



وأضافت «السكنية» ان المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرج أسماؤهم ضمن التصريح الصحافي عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في منطقة جنوب السرة الساعة التاسعة صباحا في المواعيد المبينة، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص، وذلك لتسلم بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.



ولفتت إلى ان من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.



وأشارت إلى ان المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسماؤهم عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة المسرح في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين الموافق 29/1/2024 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.

وفيما يلي اسماء المواطنين :

0001 خالد محمد عبدالله الباتل

0002 احمد نصار محمد الحريتي

0003 حمد سالم هادي دهمان المري

0004 سعد مطلق جمعان بوسمري

0005 حمد بدر حمد الشايجي

0006 بدر صحن سعد العازمي

0007 وليد حمود فهد الرغيب

0008 محمد ابراهيم عبدالله الحبيل

0009 حسن خليل حسين ميرزا

0010 احمد راشد نافع الجويخ

0011 ثامر ساير عبدالرحمن المطيرى

0012 مشاري عبدالله خالد الصباح

0013 عبدالرحمن حسين سيد على على

0014 عبدالله راشد حمد العازمى

0015 ماجد حزمي مفرح العازمي

0016 محمد خالد شليل بشير

0017 محمد هادى مطيع العجمى

0018 بندر هادى جبران القحطانى

0019 عبدالله عبدالرضا حسن رضا

0020 احمد عبدالله محمد الفويطر

0021 حمد راشد صقر الغوينم

0022 جاسم محمد سالم الحجيلان

0023 عبدالهادى علي عبدالهادي العجمي

0024 فواز عيد خلف البرازى

0025 عادل سعد فهد العازمي

0026 مطلق نايف مطلق العتيبى

0027 محمد زايد حمد العازمى

0028 خالد عبدالله فالح راعى الفحماء

0029 احمد مبارك على العازمى

0030 ناصر مبخوت مكراد المكراد

0031 فهد جديع عواد العازمي

0032 خالد راشد عبيد الدوسرى

0033 فهد غنيم عبدالله الزعبى

0034 عبدالله سلمان هادي العازمي

0035 علي براك حبيب العازمي

0036 فاضل عباس حسن حيدر

0037 فهد عايد مطلق الحريص

0038 نواف غنام سعد

0039 حماد خالد حماد دغيمان العازمي

0040 محسن عبدالله محمد احمد

0041 فهد زايد محمد العنبر

0042 مبارك راشد عبدالله العجمي

0043 جابر سالم غازي الصواغ العازمي

0044 متعب سعد عايض اسحيب العازمي

0045 باقر جاسم على اشكناني

0046 جابر صالح عبيد العجمى

0047 احمد حميد ناجى القلاف

0048 عبد الرحمن لافى عواد العازمى

0049 نايف حبيب مفلح السبيت

0050 ناصر فهد علي الحجيلان

0051 عبدالله عيسى عبدالله الحبيل

0052 مشارى رجعان جبهان شريان

0053 محمد صقر عبدالله البريكى

0054 حمود خلف مزيد الزايد

0055 خالد جمعه سلطان الشمري

0056 فيحان عوض دابس الرشيدي

0057 فيصل فلاح مفلح السبيت

0058 احمد حمود فهد المويزرى

0059 حسين رجاء حسين العجمي

0060 سالم سعد عبد الهادى حجيلان

0061 مبارك محمد ناصر ملفى

0062 حسين عباس حسين عبدالله عباس

0063 محمد عبدالله رميح الشمرى

0064 حامد مصبح سعيد العازمي

0065 احمد عبدالله سالم بوضريس

0066 سعود راشد دهش الخضارى

0067 بدر فلاح سيف العازمى

0068 راشد فلاح سيف العازمى

0069 حسين علي حسين امير

0070 عبدالعزيز مرشد فالح شنيتير

0071 طارق ابراهيم صالح الوزق

0072 عبدالعزيز احمد عبدالله السند

0073 باسل محمد حمد العجمي

0074 مرزوق حمد على ناصر

0075 بدر مضحى محمد العنزى

0076 فايز براك سالم العازمي

0077 فهد صالح محمد الخميس

0078 ناصر جمعان ناصر العازمي

0079 فاضل ميرزا حسين عبدالله

0080 دغيم سعد دغيم الخرفشي

0081 مشاري سليمان محمد الرشيد

0082 راشد حمد راشد المري

0083 نايف فهد حثلان العجمي

0084 عبدالله سعود عمر العويهان العنزي

0085 ناصر خميس محمد العجمى

0086 سالم عيد سعود الثويني

0087 حسن عباس عبدالله حسين

0088 ضيدان فالح ضيدان السبيعي

0089 سحيم خرصان على العجمى

0090 بدر عبدالله غنام العتيبى

0091 فيصل شعيفان ماجد الدوسرى

0092 عبدالله براك مرزوق العازمي

0093 عادل خالد فلاح نهار

0094 عبدالله عايد نهار الخالدي

0095 مهدى احمد عبدالله القلاف

0096 جاسم محمد مبارك العمانى

0097 براك مهيزع حزام بريكان

0098 نواف مبارك سويد السويد

0099 محمد معيكل سويد العجمي

0100 حمدان مجزع حمدان الشمري

0101 ناصر شبيب سالم عايد العازمي

0102 مزيد سند مزيد الوعلان

0103 عبد الله حميد محمد عبد الله

0104 تركي حمود ذرف غانم الرشيدي

0105 عبدالعزيز مفلح علي جبر

0106 جابر محمد سعود العازمي

0107 نواف حمدان على الخالدي

0108 صامل صغير صامل الخالدى

0109 علي محمد عياد الرشيدي

0110 نواف عبدالله عبدالرزاق البعيجان

0111 عبدالعزيز سالم سليمان الدوسري

0112 عبدالله بداح ناصر السهلي

0113 محمد سالم ثقل الرشيدى

0114 يعقوب يوسف محمد الكندري

0115 موسى معوض دليم الرشيدي

0116 محمد عبدالهادى زيد مبارك الحوري

0117 محمد الهذيلى عبيد فهد

0118 راشد حمد فالح الهاجري

0119 عبدالله على عبدالكريم الشطى

0120 طلال عبيد ثامر العتيبى

0121 مسفر مشرف علي العجمي

0122 فيصل محمد ابراهيم اسماعيل

0123 عايض مبارك عبيد العجمي

0124 مبارك ناصر سعود العجمي

0125 احمد حمد محمد العازمي

0126 منصور محمد منصور العجمي

0127 فيصل غازي فلاح المطيري

0128 علي خالد عبدالمحسن الفرج

0129 طلال علي متعب المهنا

0130 نواف محسن عبدالهادى العجمى

0131 فيصل ضيدان خالد السبيعى

0132 سامى احمد اسد العوضى

0133 نواف صنت دابان الديحاني

0134 راكان فيصل فاضل السنافي

0135 حسن حمد معجب العجمى

0136 عبداللطيف صايد صندوح الظفيري

0137 وليد عبدالله خلف الحربي

0138 نايف لافي خالد المطيري

0139 نوح محمد عبدالله شمس الدين

0140 احمد خالد سمير المطيري

0141 علي عبدالله غلوم اشكناني

0142 احمد يوسف شاهين الفيلكاوي

0143 فيصل عبدالله محمد برجس

0144 احمد مطلق راضي العازمي

0145 عبدالله حمود عبدالرحمن العصيمى

0146 على مضحى حزام العازمى

0147 عبدالله حبيب سعد العازمي

0148 محمد عايض ناصر الشباك

0149 سعود دخيل فهد صباح

0150 ناصر محمد مرزوق العازمى

0151 حمد مسفر محمد المري

0152 ناصر هادي نصار المحرول

0153 جمال مرزوق فضي غالي الرشيدي

0154 عبدالله مطلق شباب العتيبى

0155 عبدالعزيز غنيم مطلق الرشيدي

0156 مبارك خالد خميس فرج خميس

0157 نواف مرزوق عويران النصافي

0158 محمد راشد اجفين الفضلى

0159 راشد شباب مناور العتيبي

0160 فهد علي حمد المري

0161 فيصل مطلق محمد العازمي

0162 فلاح محمد صحن العازمي

0163 حقان محسن حقان العجمي

0164 خالد سليم مرزوق العتيبي

0165 يعقوب يوسف عبدالوهاب الدريع

0166 علي محمد حسين السيد عباس الموسوي

0167 سالم نومان حويل محمد

0168 عبدالرزاق ظاهر عبدالله المطيري

0169 هانى فلاح عبدالله البريكى

0170 فيصل دهيم عوض الرشيدى

0171 فهد عبدالعزيز سعود عطيه

0172 سلمان نومان الخالدي

0173 فلاح حسين فلاح العجمى

0174 موسى حاجي يعقوب ابوالحسن

0175 حبيب خليفه شبيب العازمى

0176 زيد مطلق حمود العنزى

0177 نواف مبارك ثوينى العراده

0178 عبدالله عيد سالم العجمى

0179 احمد فهد فراج العازمى

0180 فهد ملفى هجرس العازمى

0181 حمد ناصر محمد الدوسري

0182 عبدالله مسلط ذعار العتيبي

0183 احمد حامد سليمان الخشنام

0184 فيصل ستار جابر العنزى

0185 عمر حماد عامر العازمى

0186 انور عامر بهلول الظفيري

0187 عيد علي مشعان العتيبى

0188 خالد غازي نمر مهنا

0189 مشعل هادي صنيتان العازمي

0190 سعد صقر سعد الثويني

0191 محمد مبارك زيد المرى

0192 عادل ثلاب فراج العوام

0193 يوسف محمد فلاح العازمى

0194 على عبدالله عبدالهادى الحشار

0195 جراح مشهور ناصر الناصر

0196 عبدالله زيد عبدالله المرزوق العازمي

0197 محمد سالم حمود الرومى

0198 نجم عيد مهدى على

0199 محمد سالم حمد المرى

0200 محمد سالم عوض العازمي

0201 على احمد على يوسف

0202 نواف مفرح راشد الشراكى

0203 طلال محمد مجبل العازمي

0204 محمد عبدالله مرزوق العازمى

0205 طارق حسين شريده الحمدان

0206 مصطفى على محمد الحماد

0207 حمدان حميد حمدان المطيري

0208 حمود براك عرنان العنزى

0209 احمد محمد حسن الكندرى

0210 خالد عيد براك العازمى

0211 نادر سعود سعد العازمى

0212 بدر مشوط راكان العجمى

0213 عبدالله عيسي عبدالله الاستاد

0214 سعد ابراهيم سعد العتيبي

0215 سعد دخيل احمد بداح

0216 عبدالله حماد عبدالله حماد

0217 فيصل سالم عياده العازمي

0218 فهد محمد راشد جغيثم

0219 محمد عنيزان ناصر العجمي

0220 عارف راشد محمد العجمى

0221 عبدالله فوزان عبدالله الفوزان

0222 نواف محمد شريده العدواني

0223 مترك محمد شبيب العجمى

0224 مشعل مزعل شفاقه العنزى

0225 فيصل مزيد هزاع العازمى

0226 عبدالله عبدالعزيز خالد البلوشى

0227 عبدالرحمن احمد عبدالرحمن الشايع

0228 سعود على حمود العجيل

0229 عبدالرحيم عيسى عبدالرحيم الصفار

0230 فالح فلاح فالح حجيلان

0231 محمد مطلق مبرد العميرى

0232 محمد جاسم حسين مبارك

0233 خالد سالم محمد العجمي

0234 مضحي هزاع عبدالله الهاجري

0235 عبدالرحمن حمد احمد السعيد

0236 نايف مرسال معاشى الحسينى

0237 فهد محمد غصن العجمى

0238 فهد فهيد محمد العجمى

0239 زبير محمد سبتي الكندري

0240 محمد عياده ابريم معتوق

0241 مبارك حسين مهدي العجمي

0242 عبدالله محمد فراج السهلي

0243 عبدالعزيز مسعود فالح العجمي

0244 محمد احمد عباس احمد عباس

0245 خالد عذاب حسين عبدالله

0246 انور سامي محمد الحسن

0247 ماجد هابس راضى الشمرى

0248 سعود فهد عيد الدرزي

0249 ناصر حسن ناصر الصايغ

0250 طينان حزام فهيد العجمى

0251 خالد هزاع صالح العتيبى

0252 أحمد خالد علي المعيوف

0253 محمد صمعان عبد الهادى العجمى

0254 نايف غلاب عواد العازمي

0255 بدر محماس سعد عليبي العازمي

0256 خالد جمال احمد العوضى

0257 هادي راشد سعيد الكداري

0258 سعد مجاهد سعيد المطيرى