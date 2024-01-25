

بشرى شعبان



زار وكيل وزارة العدل ونائب رئيس اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين هاشم القلاف مركز الإيواء التابع للهيئة العامة للقوى العاملة. وأشاد بالخدمات المقدمة بالمركز واطلع على آخر التطورات وصالات الترفيه وصالات التسلية المجهزة، وكان في استقباله نائب مدير عام قطاع حماية القوى العاملة بالتكليف د.فهد المراد.



كما قام القلاف بجولة تفقدية في المركز مع أعضاء فريق اللجنة الوطنية، وتم التعريف بجميع مرافق المركز، وتفقد صالات الأنشطة والتسلية للنزيلات وتوفير ملابس ملائمة للنزيلات في حال عدم توفر ملابس ملائمة للنزيلة.



واطلع على عرض فيديو (نزيلة في الإيواء) الذي يشرح خطوات الدخول وطبيعة يوم النزيلة في المركز، وتم تفقد غرف النزيلات للمزيد من الحرص على نظافة المستلزمات الخاصة.



وأعرب د.فهد المراد عن امتنانه والشكر لجهود اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بالكويت على الحرص وحفظ كرامة حقوق العمالة الوافدة.