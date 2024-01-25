

يواصل بنك بوبيان مشاركته ودعمه للحملة التوعوية «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بهدف نشر وتعزيز الثقافة المالية والمصرفية والشمول المالي بين مختلف شرائح عملاء القطاع المصرفي وتوعيتهم بتطورات المعاملات المصرفية وذلك في إطار دوره المجتمعي وبرنامج الاستدامة.



وفي هذا السياق، قال بنك بوبيان خلال بيان صحافي: «يحرص البنك على حماية عملائه وحقوقهم المصرفية وذلك من خلال استمرارية التواصل والمشاركة الفعالة لمختلف الموضوعات التي تناولتها الحملة التوعوية لنكن على دراية بما يضمن وصول هذه الرسائل التوعوية إلى أكبر شريحة ممكنة من العملاء ومعرفة مدى وعيهم وتفاعلهم معها وفي مقدمتها الأساليب المختلفة لعمليات الاحتيال الالكتروني وطرق التصدي لها».



وأوضح البيان أن في هذا الإطار، نظم البنك داخليا برنامج «فكرة 2024» لموظفيه من مختلف الإدارات للمشاركة في طرح أفكار جديدة تتناول أساليب الاحتيال الإلكتروني المصرفي المنتشرة واقتراح حلولا مبتكرة من شأنها مكافحة هذه الأساليب والحد من مخاطرها وذلك طبقا لتعليمات وتوجيهات بنك الكويت المركزي.



وأضاف أنه مع اختتام البرنامج تم الإعلان عن أفضل 5 أفكار فعالة ليتم تطبيقها على أرض الواقع وتضاف إلى سلسلة خدمات بنك بوبيان لاحقا لتقديم مستويات مميزة من الحماية والأمن تفوق توقعات العملاء، مشيرا الى أن البرنامج ركز على أهم طرق الاحتيال المصرفي المنتشرة في الفترة الحالية مثل (احتيال البطاقات الائتمانية أو الاحتيال عبر الإنترنت والهاتف النقال والتصيد الإلكتروني أو احتيال الهوية أو الهندسة الاجتماعية) مع العمل على إيجاد مجموعة متنوعة من الحلول المؤثرة والمبتكرة للتصدي لها.



وأكد البيان استمرارية البنك في دعم «لنكن على دراية» خلال العام الحالي وتوفير كافة السبل والمقومات لنجاحها من خلال تكثيف نشر العديد من مقاطع الفيديو والمواد التثقيفية والبرامج التوعوية لمختلف موضوعات الحملة من خلال قنوات التواصل لاسيما القنوات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي للبنك لرفع درجة الاستفادة لدى أكبر عدد من العملاء والمتابعين.



وأشار إلى أن ترسيخ قيم حملة «لنكن على دراية» ونشر محاورها لا يقتصر فقط على القنوات الرقمية للبنك، بل من خلال التواصل المباشر مع العملاء وإجراء لقاءات ومسابقات مباشرة يستطلع فيها البنك رأي عملائه والجمهور عموما في الحملة بالاضافة إلى تخصيص ركن تعريفي خاص بالحملة ضمن فعاليات بنك بوبيان الخاصة سواء التي تخص الإعلان عن خدمات ومنتجات جديدة او تلك التي تتعلق بجانب المسؤولية الاجتماعية والتي تحظى غالبياتها بتواجد اكبر شريحة من عملاء البنك وغيرهم ما يعزز أهداف الحملة ورفع درجة الإدراك التوعوي والمالي لديهم.



وأكد البيان التزام بنك بوبيان نحو حماية عملائه باتباع وتطبيق أفضل سبل التحوط من الجرائم وعمليات الاحتيال الإلكترونية مثل المراجعة الدائمة للنظم الخاصة بالبنك وتقييم أمن وسلامة الخدمات الرقمية التي يوفرها البنك لعملائه بجانب وتفعيل الرقابة والضوابط الرقابية وغيرها من التدابير التي تضمن جاهزية الأنظمة للتصدي لأي محاولات اختراق.