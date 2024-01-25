

وقع جهاز حماية المنافسة مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة والصناعة أمس، وذلك رغبه من الجهاز في ترسيخ التعاون المشترك لتحقيق التنمية وتطوير الأسواق، وذلك في مقر وزارة التجارة والصناعة، حيث مثل جهاز حماية المنافسة خلال التوقيع رئيس مجلس الإدارة د.راشد العجمي، فيما مثل وزارة التجارة والصناعة وكيل الوزارة زياد الناجم.



ويأتي توقيع هذه المذكرة انطلاقا من دور واختصاصات جهاز حماية المنافسة كونه الجهة المناط بها تطبيق القانون رقم 72 لسنة 2020 بشأن حماية المنافسة، وحيث يهدف الجهاز إلى حماية حرية المنافسة، والحفاظ على هيكل تنافسي للأسواق، وتحسين بيئة الاستثمار في دولة الكويت المتعلقة بدعم النشاطات التجارية والاقتصادية.



وفي هذا السياق، شدد وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم على دور الوزارة في تطوير نظام الأسواق وتسهيل الخدمات على المستهلكين بالمقام الأول وأصحاب العمل وتحقيقا لرؤية الكويت وتنمية اقتصاد دولتنا والسعي لأسواق حرة وعادلة.



ويأتي توقيع مثل هذه المذكرات دعما لترسيخ أواصر التعاون في المجال الاقتصادي بين جهاز حماية المنافسة ووزارة التجارة والصناعة، فقد جاء هذا الاتفاق كنواة لتطوير وتبادل الخبرات فيما بين طرفي الاتفاق ورفع كفاءة التعاون المشترك في القطاعات التجارية.