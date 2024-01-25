

أعلن البنك الأهلي الكويتي عن فوز غادة عبدالله البسام بجائزة نقدية قدرها 10 آلاف دينار في السحب الأسبوعي لحساب «الفوز» للجوائز، الذي أقيم تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، بحيث تم الإعلان عن اسم الفائزة يوم الاثنين 22 الجاري.



وأعاد البنك الأهلي الكويتي إطلاق حساب «الفوز» للجوائز، وهو حساب الجوائز الأول من نوعه والذي يتيح لعملائه فرصة الفوز بجوائز ومكافآت كبرى. وتشمل المميزات الجديدة للحساب إعطاء العملاء فرصا أكبر للفوز بالإضافة إلى زيادة عدد الجوائز، حيث تمت إضافة الجائزة الشهرية بقيمة 20 ألف دينار، والجائزة ربع السنوية بقيمة 100 ألف دينار.



بينما ستستمر السحوبات الأسبوعية بقيمة 10 آلاف دينار، مع الاستمرار بتنظيم السحب السنوي على جائزة راتب شهري بقيمة 5 آلاف دينار لمدة 10 سنوات، كما قام البنك بزيادة عدد الفرص للعملاء من 100 دينار لكل فرصة إلى 10 دنانير.



ويشجع البنك الأهلي الكويتي الجميع على فتح حساب الفوز أو زيادة أرصدتهم للحصول على فرص أكبر للفوز في السحب المقبل يوم الاثنين 29 الجاري، حيث سيعلن اسم الرابح القادم، حيث انه كلما زادت المبالغ المودعة زادت فرص الفوز.