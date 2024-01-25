

أعلن البنك التجاري الكويتي عن تواجده خلال عطلة نهاية الأسبوع في «مروج» من خلال جناح له، ليتم تعريف الجمهور بالمنتجات والخدمات المصرفية المتكاملة المقدمة من البنك، وسيتواجد فريق المبيعات المباشرة التابع لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مروج، لاطلاع الجمهور على أحدث المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية المطورة والعروض التسويقية والترويجية التي يقدمها التجاري لجميع شرائح العملاء ومنها عروض خاصة للموظفين من خلال حملة تحويل الراتب والتعريف بمزايا حساب «YOU» للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما.



وفي هذا السياق، قالت مدير بإدارة التسويق بقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في البنك أبرار الحجي: «يحرص التجاري من خلال فريق المبيعات والتسويق التابع لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد على استقبال الجمهور للإجابة عن استفساراتهم حول المنتجات والخدمات المصرفية المقدمة من البنك».



وأوضحت أن البنك يهدف إلى التعريف بمزايا حساب الراتب وحساب النجمة والتعريف بالمزايا المتعددة لحساب YOU للشباب، حيث يحصل العميل على هدية نقدية بقيمة 50 دينارا وبطاقة مسبقة الدفع مجانية لمدة سنة، بالإضافة إلى الاختيار ما بين رصيد بقيمة 50 دينارا من تطبيق طلبات أو رصيد بقيمة 50 دينارا من شركة أولى للوقود والتأهل لدخول السحب الشهري لثلاثة فائزين بجائزة قيمتها 200 دينار لكل فائز، وهذا العرض مخصص للشباب الذين يقومون بتحويل مكافأتهم الطلابية للبنك التجاري مع تطبيق الشروط والأحكام.



وأضافت الحجي أنه سيتم أيضا تعريف الجمهور بعرض تحويل الراتب الذي يوفر للعملاء مزايا متعددة وهدية نقدية تصل لغاية 2000 دينار كويتي والعديد من الخدمات، منها أي بطاقة ائتمانية من اختيار العميل لمدة سنتين مجانا أو بطاقة مسبقة الدفع متعددة العملات لمدة سنة مجانا.



وأشارت إلى أن الهدايا النقدية، التي سيحصل عليها العميل بعد تطبيق الشروط والأحكام، سوف يتم إيداعها في بطاقة ماستركارد مسبقة الدفع، والتي سيحصل عليها العميل مجانا للسنة الأولى، وهي بطاقة متعددة العملات، حيث يمكن للعميل استخدامها وتعبئتها بعشر عملات مختلفة تحقق للعميل الاستفادة من أسعار صرف آمنة وفقا لتاريخ سعر صرف العملات خلال عملية الشراء.



واختتمت الحجي تصريحها موجهة الدعوة لمرتادي مجمع مروج لزيارة جناح التجاري والتعرف على الخدمات المصرفية التي يوفرها البنك لشرائح العملاء مبينة أنه يمكن للعملاء الحصول على المزيد من المعلومات والخدمات المصرفية بالتواصل مع البنك عبر القنوات الرقمية على مدار الساعة من خلال خدمة الفيديو المباشر عبر تطبيق البنك التجاري على الهواتف الذكية.