

في إطار جهود مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت لتعميم الثقافة القانونية في مجتمع الأعمال وما يرتبط به من قطاعات أكاديمية وغيرها، تم عقد دورة تدريبية بعنوان: «صناعة التشريع: خطوات ومهارات» التي أقامها المركز في 22 و23 يناير الجاري.



انطلاقا من قناعة المركز بأهمية المساهمة في تنمية المهارات الأساسية لدى المتدربين، فقد حرص على إقامة هذه الدورة لتطوير قدراتهم العلمية في الكتابة القانونية وصياغتها وعيوبها، وكذلك تأهيل كوادر من القانونيين المحكمين المحليين والدوليين ذوي الكفاء العالية والاطلاع على المستجدات بشكل مستمر، ليكتسبوا مهارات الصياغة القانونية، وليكونوا قادرين على ممارسة التحكيم وإدارة العملية التحكيمية محليا ودوليا، وهو ما ينعكس بالضرورة إيجابيا على النشاط الاقتصادي والاستثماري في المجتمع.



وتهدف هذه الدورة إلى تعريف المتدربين على التطبيقات المتصلة بمهارات صناعة النصوص القانونية والخطوات الواجب اتباعها عند صياغة القوانين والقرارات اللائحية، كما أن هذه الدورة تمثل مرحلة مهمة في مسيرة المركز نحو الارتقاء بالمستوى العلمي والعملي للمتدربين في هذا المجال، وهي خطوة ستليها عدة خطوات مهمة في إطار حرص المركز على تحقيق رسالته في نشر ثقافة الوسائل البديلة لحل المنازعات.



وقد حاضر في الدورة أستاذ القانون العام في كلية القانون الكويتية العالمية د.بلال عقل الصنديد، الذي تطرق الى العديد من الضوابط والمعارف ذات الصلة بمهارات صناعة التشريع وخاصة فيما يتعلق بضوابط وركائز عناصر التشريع من مصطلحات الخطاب القانوني ولغاته المتعددة، ومنها: لغة المشرع عند الصياغة التشريعية، لغة الباحث القانوني عند كتابة الرسالة العلمية أو إبداء فتواه ورأيه القانوني، متطرقا الى أركان الصناعة التشريعية وضوابطها، وبعض عيوب الصياغة التشريعية، وصولا إلى كيفية اكتساب المتدربين مهارات المواءمة بين صناعة النصوص القانونية والسياسة التشريعية، وتحديد نطاق النص المصوغ، لتحقيق الأهداف والغايات من التشريع، ولغرض تنمية مهارات الإيجاز والعرض المحكم ودقة التقسيم والتبويب، وضبط قواعد اللغة والصياغة، مختتما دورته التدريبية بتطبيقات عملية ركز فيها على أسلوب الكتابة القانونية والأخطاء الشائعة، مما يمهد للجانب العملي من الدورة التي تستهدف المشاركة في إعداد قانون لإنشاء هيئة تعني بالإصلاح الاقتصادي في الكويت.



جدير بالذكر، أن المركز أعد برنامجه الدوري «إعداد المحكمين» وذلك استمرارا للأنشطة والفعاليات للموسم الثقافي الحالي، حيث ان الدورة ستعقد في الفترة من 4 إلى 20 فبراير المقبل، وتنقسم إلى 3 مراحل، كل مرحلة يحصل فيها المشارك على شهادة باجتياز تلك المرحلة، وبعد استكمال المراحل الثلاث واجتياز الاختبارات وانطباق الشروط، يتم قيده في جداول المحكمين لدى المركز.