

أعلن بنك وربة عن إطلاق خدمة «حاسبة الزكاة» وهي خدمة جديدة وفريدة تتضمن حساب زكاة الذهب وأسهم بنك وربة في القائمة الجانبية لتطبيق بنك وربة، علما أن هذه الخدمة مجانية ولا يوجد عليها أي رسوم.



واستعرض المدير التنفيذي - الإدارة الشرعية في بنك وربة د.عيسى القصار أبرز مزايا الخدمة الجديدة، والتي من أهمها أنه يمكن لجميع العملاء الاستفادة من خدمة حاسبة الزكاة، وذلك باختيار نوع عيار الذهب المصنف وإدخال العميل عدد الغرامات المكنوزة لتقوم حاسبة الزكاة بحسابها فورا، ويتم تحديث أسعار الذهب بشكل مباشر وفقا لسعر دار السبائك لكل نوع من عيار الذهب المتاح للعميل.



وأضاف القصار أنه يمكن للعميل معرفة سعر الذهب عند اختيار اي نوع من عيار الذهب المتوافر 18/ 21/ 22/ 24 وسيتم حساب زكاة الذهب بشكل فوري وظاهر بالدينار الكويتي، مضيفا انه يمكن للعميل حساب زكاة أسهم بنك وربة في خانة «زكاة الأسهم» وهي خاصة لأسهم بنك وربة، بحيث يستطيع العميل اختيار السنة المراد الاستعلام فيها عن أسهم بنك وربة وإدخال عدد الأسهم المملوكة وستظهر الحسبة لزكاة الأسهم، في حال تم دفع الزكاة من قبل بنك وربة وستظهر رسالة فورية بإعلام العميل بذلك.



وأشار إلى أن خدمة «حاسبة الزكاة» تعمل في تطبيق بنك وربة في القائمة الجانبية للتطبيق التي تعمل بنظامي IOS Apple Store & Android Google Play، حيث يتم تحميل تطبيق بنك وربة من المتجر والاستفادة من خدمة حاسبة زكاة الذهب.



وأكد حرص بنك وربة على تسهيل وصول عملائه للمعلومات التي يحتاجون اليها في أي وقت ومن أي مكان الأمر الذي يجعل البنك يسعى لإيجاد الحلول الرقمية التي تجعله على تواصل دائم مع عملائه، لذلك كان له قدم السبق في طرح الخدمات والمنتجات الفريدة والجديدة على السوق الكويتي.



وأضاف: «كان بنك وربة الأول خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة في الكثير من الخدمات والمنتجات التي طرحها في السوق الكويتي، بل وفي بعض الأحيان الأول على مستوى الخليج أو الشرق الأوسط، وبعضها كان مفاجأة للمنافسين والعملاء على حد سواء».



وتابع القصار قائلا: «شهدت الفترة الأخيرة إطلاق بنك وربة مجموعة مميزة من المنتجات والخدمات والحلول الشرعية التي تواكب سعي البنك المستمر ليكون مواكبا لتطلعات واحتياجات عملائه في مختلف نواحي حياتهم اليومية، ما يحقق لهم المزيد من السهولة والراحة واختصار الوقت».