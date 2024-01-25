

أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن اسماء الفائزين في سحوبات حساب «الرابح»، حيث فاز 20 عميلا بجوائز نقدية قيمة كل منها 1500 دينار، وذلك عن الأسبوعين الأول والثاني لسنة 2024.



والفائزون بالجائزة النقدية بقيمة 1500 دينار لكل منهم هم: أحمد عبدالله محمد، محمد عبدالكريم بيج، أحمد محمد المطيري، دلال علي كرتش، مبارك أحمد المطوع، عبدالرحمن عبدالمحسن عادي، مريم فايز العنزي، نوره عطاالله الحربي، محمد مناور العلاطي، ثريا عبدالعزيز الفارسي، عبدالناصر محمد السنان، خالد خميس الشمري، خالد مجبل المويسه، عبدالله طارق الفرحان، آسيا الهنداوي طرطور، نوال حسين العازمي، ناصر صالح الجغيف، مي متعب المطيري، أحمد صابر مقبول، مريم حمود الحربي.



وتتضمن حملة حساب «الرابح»، عدة سحوبات وجوائز تمنح العملاء فرصة الفوز «أسبوعيا، وشهريا، وربع سنوي»، ليصل مجموع الفائزين خلال العام الى 536 عميلا، وقد أجري السحب في المقر الرئيسي لـ «بيتك» تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.



وتأتي الحملة انطلاقا من سعي «بيتك» المتواصل الى تقديم منتجات متميزة تلبي طموحات العملاء وتعزز مكانته الرائدة محليا وعالميا، وتعكس تميزه في طرح المنتجات والخدمات المصرفية وفقا لأعلى معايير الجودة.



وحساب الرابح هو حساب راتب يتوافر للعملاء الراغبين في تحويل رواتبهم وإدارة حساباتهم الشخصية. ويفتح حساب «الرابح» بالدينار الكويتي للأفراد عبر فروع «بيتك» المنتشرة في الكويت أو عن طريق القنوات الإلكترونية المتاحة، ويشترط تحويل الراتب كشرط أساسي لدخول السحب، واستمرار تحويله في الحساب.



وفيما يتعلق بشروط وأحكام الجوائز والسحب، تتم عملية السحب على 10 جوائز بمعدل 1500 دينار لـ 10 عملاء أسبوعيا، و1 كيلو من ذهب «بيتك» لعميل واحد شهريا، و25 ألف دينار لعميل واحد كل ربع سنة، وبذلك يصل مجموع العملاء الفائزين إلى 536 فائزا خلال العام، وذلك بعد مراعاة شروط وأحكام السحب وهي أن يودع العميل 3 رواتب خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق عملية السحب، ويشترط ألا يقل الرصيد الأدنى للحساب عن 50 دينارا في نهاية كل شهر خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق عملية السحب.



ويحرص «بيتك» على مواصلة تعزيز منظومة خدماته ومنتجاته المصرفية بما يتلائم مع متطلبات العملاء واحتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم وتزويدهم بما هو عصري ومبتكر، بما ينعكس على تحقيق رضا العميل الذي هو من أساسيات العمل في «بيتك» الذي حقق نقلة نوعية وتميزا على مستوى الخدمات المطروحة بالاستفادة من الأدوات التكنولوجية ودراسة متطلبات السوق، وملاءمة كل مرحلة وكل شريحة من شرائح العملاء.