

في إطار مساعيه الدائمة لتعزيز معدلات مشاركة الموظفين وترسيخ ثقافة مؤسسية إيجابية وإثراء بيئة العمل، أجرى بنك الكويت الوطني استبيانه الثالث على مستوى البنك لقياس مدى ارتباط الموظفين بالبنك تحت عنوان «صوتك يهمنا 2023»، والذي أتاح من خلاله للموظفين فرصة تقديم ملاحظاتهم حول بيئة العمل في البنك.



وبدأ بنك الكويت الوطني في العام 2018 بتدشين هذا الاستطلاع في نسخته الأولى على مستوى الكويت فقط، ثم توسع نطاقه في العام 2021 ليشمل جميع الفروع الخارجية قبل أن يتحول هذا العام ليصبح أكثر شمولا على مستوى المجموعة ككل من خلال قياس آراء موظفي شركة الوطني لإدارة الثروات لأول مرة.



ويتعاون البنك مع مؤسسة ويليس تاورز واتسون «Willis Towers Watson» لإجراء الاستبيان حرصا منه على تحقيق أقصى درجات السرية ومنح الموظفين حرية التعبير عن آرائهم.



ويهدف الاستبيان إلى قياس مدى ارتباط الموظفين ورضاهم عن أوضاع العمل، هذا إلى جانب تسليط الضوء على نقاط القوة الرئيسية التي تميز بنك الكويت الوطني والمجالات التي يجب تحسينها، وذلك لتعزيز مكانة البنك كوجهة عمل مفضلة، وزيادة معدلات ارتباط ورضا الموظفين ورفع مستويات الاحتفاظ بهم. ويغطي الاستبيان 21 فئة رئيسية، ويضم هذا العام جانبين إضافيين هما «رفاهية الموظفين»، و«التنوع والشمول».



وشهد الاستبيان الذي استمر لنحو 3 أسابيع وطرح بـ 4 لغات استجابة لافتة وبنسبة 86%، والتي تعد أعلى بكثير من متوسط معدلات الاستجابة العالمية، مما يؤكد اعتزاز وفخر الموظفين بالانتماء للبنك والتزامهم تجاهه كمؤسسة مميزة للعمل بها، حيث شارك في الاستبيان نحو 5200 موظف.



كما سجل الاستبيان نسبة عالية في «المشاركة المستدامة» وبنحو 84% أعلى من متوسط الاستجابة العالمية بين المؤسسات المالية، حيث تتمثل نقاط قوتنا الرئيسية في التعلم والتطوير، والصورة والسمعة، ورفاهية الموظفين، وتضمنت نقاط القوة الرئيسية كيفية نظر الموظفين إلى جودة الخدمة، وصورة البنك وسمعته، والاستثمار في التعلم والتطوير.



كما تضمنت أبرز النقاط الأخرى للاستطلاع قيام 93% من الموظفين بالتعبير عن فخرهم بارتباطهم بالعمل لدى بنك الكويت الوطني، و96% قالوا إنهم يقدمون أكثر مما يطلب منهم بدافع حرصهم على نجاح البنك، في حين أشار 86% من الموظفين إلى أن عملهم يمنحهم شعورا بالإنجاز على المستوى الشخصي، بالإضافة إلى ذلك، عبر 92% من موظفي البنك عن دعمهم الكامل للقيم التي يرتكز عليها البنك، ويؤمن 84% منهم بشدة بأهدافه وغاياته.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام الموارد البشرية للمجموعة عماد العبلاني: «يشكل استبيان صوتك يهمنا فرصة مهمة لموظفينا للمساهمة في صناعة مستقبل بيئة العمل في البنك الوطني، ودورنا هو الاستماع لآراء موظفينا والمساهمة معهم في تحسين مناخ وبيئة العمل داخل البنك انطلاقا من إيماننا بأن كل صوت في بنك الكويت الوطني هو صوت مهم ويساهم في التغيير».



ولفت إلى أن نتائج الاستبيان تتم مشاركتها مباشرة مع الإدارة التنفيذية وبدء العمل على تنفيذ مخرجات الاستبيان من خلال تشكيل فريق متخصص من مختلف الإدارات يعمل بدقة على معالجة القضايا والاقتراحات التي أثيرت في الاستبيان، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تؤكد التزام البنك الراسخ بتعزيز بيئة العمل، حيث يتم تقييم آراء واهتمامات الموظفين وتجاربهم واتخاذ قرارات وإجراءات بناء عليها.



ويحرص بنك الكويت الوطني على وضع العديد من الآليات المختلفة للاستجابة لملاحظات الموظفين المختلفة التي تضمنتها الاستبيانات السابقة، ويشمل ذلك بصفة رئيسية تقديم بدل تذاكر لأزواج وأبناء موظفات البنك، وتطبيق ساعات عمل مرنة، وتمكين الموظفين من الاستفادة من رصيد الإجازات السنوية مقدما، والاستعانة بمصادر خارجية لإدارة عيادة بنك الكويت الوطني لتوفير خدمات رعاية صحية عالية الجودة.



كما يعتبر البنك ثروته البشرية من أكثر الأصول قيمة والركيزة الأساسية للنجاح والنمو، ويسعى جاهدا لجذب ورعاية المواهب المهنية المميزة ذات الكفاءات العالية، وخلق بيئة عمل تتسم بالتنوع والشمول والإنصاف، هذا إلى جانب حرصه الدائم على توفير الرفاهية البدنية والعقلية والمالية للموظفين لدعمهم ومساندتهم على النجاح في مسيرتهم المهنية.



ويتميز «الوطني» بريادته ومكانته المميزة في القطاع المصرفي باعتباره جهة العمل المفضلة للمواهب الكويتية، حيث يأتي في صدارة القطاع الخاص بأكمله من حيث نسبة العمالة الوطنية، كما يتمتع أيضا بأعلى معدلات الاحتفاظ بالموظفين الكويتيين.