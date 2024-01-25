اتهمت موسكو كييف أمس بإسقاط الطائرة الروسية التي تحطمت صباح امس في منطقة بيلغورود وكان على متنها 6 من أفراد الطاقم و65 عسكريا أوكرانيا للتبادل و3 عسكريين روس يرافقونهم.



وأعلن رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أمس ان كييف أسقطت الطائرة، وقال في المجلس: «قتلوا جنودهم في الجو وكانت أمهاتهم وأولادهم بانتظارهم». وقال فياتشيسلاف فولودين أمام النواب الروس: «أسقطوا طيارينا الذين كانوا يقومون بمهمة إنسانية (...) بصواريخ أميركية وألمانية».



وأفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس في بيان: «قتل طاقم الطائرة وجميع ركابها، وكانت القيادة الأوكرانية تعلم جيدا أنه وفقا للممارسات المتبعة، سيتم نقل الأفراد العسكريين الأوكرانيين بطائرات نقل عسكرية إلى مطار بيلغورود للتبادل».



في المقابل، قال متحدث باسم الجيش الأوكراني إن الطائرة الروسية المحطمة في بيلغورود كانت تحمل صواريخ إس 300.



وأظهرت مشاهد تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي طائرة تتهاوى قبل حدوث انفجار كبير وسط ألسنة نارية ودخان أسود.



وقال المسؤول المحلي فياتشيسلاف غلادكوف على تلغرام: «قتل جميع الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة».