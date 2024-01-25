

الدوحة - فريد عبد الباقي



يبحث المنتخب السعودي عن تأكيد صدارته في مواجهة تايلند اليوم على «ستاد خليفة» في الدوحة، بالجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس آسيا في كرة القدم.



وتصدر «الأخضر» المجموعة السادسة بالعلامة الكاملة بعد فوزين على عمان في الرمق الأخير 2-1 ثم قيرغيزستان 2-0، في حين تملك تايلند 4 نقاط من فوز على قيرغيزستان 2-0 وتعادل مع عمان دون أهداف.



ومن المتوقع أن يجري المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني بعض التغييرات على تشكيلة «الصقور الخضر» مع ضمان بطاقة العبور، وتعد المباراة فرصة لخوض الأسماء الصاعدة دقائق أكثر كوسط الميدان فيصل الغامدي ولاعب الوسط المهاجم عبدالله رديف، كذلك قد يريح الحارس أحمد الكسار ويدفع براغد النجار. ويحتاج المهاجم سالم الدوسري إلى التسجيل لاستعادة الثقة، بعد فشله بإحداث التأثير في مواجهة عمان وقيرغيزستان.



ويعاني المنتخب السعودي على مستوى الإصابات، حيث غاب ناصر الدوسري عن مواجهة قيرغيزستان، فيما لم يشارك المدافع حسان تمبكتي في تدريبات الثلاثاء، بعد تعرضه لإصابة في الساق.



على الجانب الآخر، يطمح منتخب تايلند إلى التأهل مرة أخرى للدور الثاني كما فعل في النسخة الماضية عندما ودع على يد الصين.



وعلى ملعب «عبدالله بن خليفة» وفي الوقت نفسه، يسعى منتخب عمان إلى تحقيق فوز ربما يمنحه المركز الثاني أو الثالث في المجموعة حين يواجه منتخب قيرغيزستان.



وخسر منتخب قيرغيزستان بالنتيجة ذاتها 0-2 أمام تايلند والسعودية على الترتيب، فيما لم ينجح المنتخب العماني في تحقيق الفوز على تايلند في الجولة الثانية بالتعادل السلبي، بعدما خسر 1-2 في الجولة الأولى أمام السعودية.



وسيحاول «الأحمر العماني» تحقيق الفوز بعدد وافر من الأهداف، لضمان حظوظه في التأهل ولو ضمن أفضل أربع منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الست.



ويحتل منتخب عمان المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، وحال فوزه على قيرغيزستان سيرفع رصيده إلى أربع نقاط ليترقب ما ستسفر عنه المواجهة الأخرى بين السعودية وتايلند في التوقيت نفسه. على الجانب الآخر، ودع منتخب قيرغيزستان المنافسات بعد خسارته في المباراتين.



العلي يقود المواجهة



هذا، وسيقود مواجهة عمان وقيرغيزستان الحكم الكويتي أحمد العلي ويساعده الكويتيان عبدالهادي العنزي وأحمد عباس، بينما الحكم الرابع الأردني أدهم مخادمة، وفي غرفة تقنية الفيديو الحكم الكويتي عبدالله جمالي ويساعده الأسترالي شون إيفانز.