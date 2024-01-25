

يستضيف ستاد خليفة الدولي مواجهة عربية خالصة بين منتخبي الأردن والبحرين اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة الأخيرة بالمجموعة الخامسة لكأس أمم آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.



ومن المنتظر أن تشهد المباراة منافسة مثيرة، حيث يسعى كلا المنتخبين إلى ضمان بطاقة الترشح لدور الـ 16 من المسابقة، مع اختلاف حظوظهما.



ويحتل «النشامى» المركز الأول في المجموعة برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز على ماليزيا 4-0 والتعادل مع كوريا الجنوبية 2-2، فيما يحتل «الأحمر» المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بعدما خسر في الجولة الأولى أمام كوريا الجنوبية 1-3، ثم فاز على ماليزيا 1-0.



ويلعب المنتخب الأردني بقيادة مدربه المغربي حسين عموتة، وأمامه خيار الفوز أو التعادل في المباراة لبلوغ دور الـ 16، لكن الفوز سيمكن الفريق من احتلال صدارة المجموعة، وسيكون فارق الأهداف هو الفيصل حال فوز منافسه كوريا الجنوبية على ماليزيا في المباراة التي ستقام في التوقيت نفسه ضمن منافسات المجموعة ذاتها.



على الجانب الآخر، يسعى المنتخب البحريني إلى عدم التفريط في فرصة التأهل للدور المقبل، ويأمل أن يساعده التعادل في التأهل ضمن أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث في مجموعتها.



وسيكون مدرب «الأحمر»، الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتسي، مطالبا بالفوز وتفادي الدخول في أي حسابات قد تفقده فرصة التأهل، ويعول على معنويات لاعبيه العالية بعد الفوز الصعب والقيصري على ماليزيا بهدف علي مدن في الثواني الأخيرة من المباراة.



وكعادته، من غير المتوقع أن يجري المدرب بيتسي أي تغييرات على تشكيلة الفريق، وربما يلجأ إلى تغيير وحيد بإشراك جاسم الشيخ في وسط الميدان بديلا عن محمد الحردان.



كوريا الجنوبية وماليزيا



وفي مباراة أخرى بالمجموعة نفسها، من المقرر أن تقام على ستاد الجنوب في الوكرة، ينظر المنتخب الكوري الجنوبي (4 نقاط بالمركز الثاني) لمواجهة ماليزيا (دون رصيد بالمركز الرابع الأخير)، على أنها فرصة للفوز وتسجيل عدد وافر من الأهداف يسمح له بخطف صدارة المجموعة وتجنب المواجهات الكبرى في دور الـ 16.



وتبدو المهمة سهلة أمام سون ورفاقه في مواجهة ماليزيا، حيث لم يسجل الأخير أي هدف في مشواره بالبطولة، كما تأكد خروجه من المنافسات بعد تلقيه هزيمتين أمام الأردن والبحرين. وسيحاول المنتخب الكوري بقيادة مدربه الألماني يورغن كلينسمان، تفادي السيناريو الذي تعرض له الفريق في مواجهة الأردن الماضية، حيث كان مرشحا لتحقيق الفوز وضمان التأهل، لكنه اصطدم بمنافس قوي كان متقدما عليه حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن يتمكن من التعادل بصعوبة.