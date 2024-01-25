

أكد مدير منتخب الإمارات لكرة القدم ياسر سالم، أن إبعاد الهداف التاريخي علي مبخوت أمام ايران في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس آسيا لكرة القدم في قطر، والتي أثارت جدلا واسعا، كانت لأسباب فنية.



وقال سالم، في تصريح تلفزيوني بعد المباراة عن سبب استبعاد مبخوت، «إنها قناعات المدرب (بينتو) الفنية ونحن نحترمها»، نافيا أن يكون هناك أي سبب آخر «فمبخوت ملتزم بالتدريبات، ويوجه زملاءه الشباب وهو يقول إن مصلحة المنتخب هي الأهم». وتابع «هي قرارات مدرب ونحن نحترمها، وندعم أي لاعب يشارك في التشكيلة».



وحلت الإمارات التي لم تحرز اللقب القاري (حلت وصيفة على أرضها في 1996)، وصيفة في مجموعتها وتلاقي طاجيكستان في ثمن النهائي.



من جهته، أكد سيرجيو كوستا مساعد مواطنه بينتو الذي حضر المؤتمر الصحافي بعد مباراة ايران (1-2) بسبب طرد الأخير أمام فلسطين أن «بينتو أعد اللاعبين القادرين على تنفيذ خططه وتعليماته، ومن يشارك ينفذ ما يطلب منه بكفاءة»، معتبرا أن أكثر «ما يحتاج إليه المنتخب في هذه المرحلة هو الثقة».