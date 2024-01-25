

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي أن مدافعه البرازيلي الدولي جولينتون سيغيب حتى نهاية الموسم عقب خضوعه لجراحة في الفخذ.



وتعرض جولينتون للإصابة خلال المباراة أمام سندرلاند في كأس الاتحاد الإنجليزي في السادس من يناير الجاري.



وأشار إيدي هاو المدير الفني لنيوكاسل في وقت سابق إلى أن جولينتون (27 عاما) قد يغيب لستة أسابيع، لكن بعد خضوعه للجراحة، من المتوقع أن يمتد غيابه حتى مايو على أدنى تقدير، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).



وتضم قائمة الإصابات في نيوكاسل، جاكوب ميرفي، وكالوم ويلسون، وهارفي بارنس، وجو ويلوك، ومات تارجيت.



من ناحية أخرى، ذكرت تقارير إعلامية أن نيوكاسل رفض عرضا من بايرن ميونيخ الألماني لضم الظهير الأيمن كيران تريبير.