

بعد الجدل الذي رافق صورتها مع المنتج مفيد الرفاعي، وضعت الفنانة اللبنانية جيسي عبدو حدا للشائعات والقيل والقال، وأكدت خبر زواجها به منذ فترة طويلة، وقالت: «سأتحدث عن الأمر لمرة واحدة وأخيرة لأنني لا أرغب في جعل حياتي الخاصة مشاعا على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا أريد الظهور للجمهور إلا من خلال الأعمال الفنية».



وأشارت عبدو، خلال استضافتها أخيرا في برنامج «كلام نواعم»، إلى أنها تفضل عدم الحديث عن حياتها الشخصية أمام وسائل الإعلام، لكن انتشار الصورة والضجة التي حصلت بعدها دفعاها للرد، والتأكيد أنها متزوجة بالفعل، ومنذ فترة طويلة، نافية أن يكون الزواج سريا كما روج البعض، لافتة إلى أن هذا الخبر ليس سرا، بل كل الدائرة المحيطة بها والمقربون منها في الوسط الفني يعلمون بارتباطها بالمنتج الرفاعي.



وأكدت جيسي أن الضجة التي ترافقت مع نشر صورتها الوحيدة مع زوجها دفعتها لعدم تكرار الأمر، حيث قالت: «نشرت صورة قبل أشهر على منصات التواصل الاجتماعي في يوم ميلاده، لكن هذه الصورة أثارت الكثير من الجدل والشائعات، لذلك قررت عدم نشر صور جديدة لنا بعد ذلك».