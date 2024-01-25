بيروت ـ خلدون قواص



أكد سفير جمهورية مصر العربية لدى لبنان علاء موسى أن اللجنة الخماسية لديها خارطة عمل واضحة وموقفها واحد والجميع ملتزمها، وفي الفترة القادمة سيرى ثمرة عمل اللجنة الخماسية وما تسعى إليه من اجل الانتهاء من قضية الشغور الرئاسي في أسرع وقت ممكن.



وقال بعد لقائه مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان: اللجنة الخماسية مكلفة بإطار عمل موجه في الوقت الحالي إلى قضية الشغور الرئاسي أو الاستحقاق الرئاسي، وهو خطوة على طريق طويل من أجل أمور أخرى كثيرة تصل بلبنان إلى مرحلة من مراحل الاستقرار والتنمية وهو المأمول، وتوافقنا على ان نعمل في الفترة القادمة بشكل مركز وسريع من أجل الانتهاء من هذا الاستحقاق في أقرب وقت ممكن.



وأضاف: توسيع اللجنة الخماسية أمر غير مطروح الآن، لأن اللجنة لا تعمل بمعزل عن أصدقاء وأشقاء ودول في الإقليم وغير الإقليم، إنما هناك تنسيق دائم وهذا من الممكن ان يعطي الخماسية وزنا وأهمية بأن لديها علاقات جيدة مع جميع الأطراف وهي تعمل دائما على استغلال هذه العلاقات للخروج بأشياء إيجابية وملموسة في الفترة القادمة ان شاء الله.



وتابع: قدمت لمفتي لبنان تصورا عن حركة اللجنة الخماسية في المستقبل، وسمعت منه كلاما مريحا للغاية ومشجعا لأننا نحن في الفترة القادمة محتاجون كل المواقف الداعمة والآراء المتزنة والنيرة التي تساعد عمل اللجنة والإسراع بخروج أشياء إيجابية من خلالها.



وردا على سؤال حول ما يحدث في البحر الأحمر، قال: إذا استمرت حرب غزة بهذا الشكل فانعكاساتها وارهاصاتها ستمتد إلى المنطقة وليس فقط في البحر الأحمر، نحن نعمل على التهدئة سواء بشكل مباشر او من خلال أطراف أخرى، ونهدف إلى إرساء الأمن الكامل في البحر الأحمر، كل هذه الأمور قد تجد سبيلها الى الانتهاء مع الوقف الكامل والسريع والتام للحرب في غزة.