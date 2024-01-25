صادقت المحكمة العليا في جزر القمر بشكل نهائي امس على اعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته غزالي عثماني في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، بعد ان اعقب اعلان النتائج الاولية الاسبوع الماضي صدامات في العاصمة.



وسارعت المعارضة الى اعلان رفضها نتائج الانتخابات «جملة وتفصيلا».



واعلنت المحكمة العليا في الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي «كان هناك سبب لإعلان فوزه في الدورة الأولى»، موضحة ان «طلبات الغاء الانتخابات الرئاسية غير مقبولة».



وأعيد انتخاب غزالي عثماني من الدورة الأولى بحصوله على 62.97% من الأصوات مع نسبة مشاركة لا تتعدى 16.30% بحسب الأرقام الرسمية المعلنة الاسبوع الماضي.



ومن شأن هذا الفوز أن يسمح له بالترشح لولاية ثالثة والبقاء في السلطة حتى عام 2029.



ونددت المعارضة بـ «التزوير الفاضح» و«حشو صناديق الاقتراع» مطالبة بإلغاء النتائج.



ووصل غزالي الى السلطة في عام 1999 عبر انقلاب وتم انتخابه لأول مرة في عام 2002. وبعد ان ابتعد عن السلطة لبعض الوقت، عاد إلى سدة الحكم في عام 2016.



يتألف أرخبيل جزر القمر من ثلاث جزر هي القمر الكبرى وأنجوان وموهيلي، ويبلغ عدد سكانه 870 ألف نسمة يعيش 45% منهم تحت خط الفقر، وفقا للبنك الدولي.