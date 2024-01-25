كشفت مصادر في وزارة الخارجية الأميركية ووزارة الدفاع (الپنتاغون) أن واشنطن تدرس إمكانية سحب قواتها بشكل كامل من سورية، حسب ما أعلنت مجلة «فورين بوليسي».



وبحسب المصادر، فإن البيت الأبيض لم يعد مهتما بالمهمة الأميركية في سورية، التي «يعتبرها غير ضرورية».



ويدور حاليا نقاش داخل الإدارة الأميركية حول موعد وكيفية سحب القوات، رغم أن القرار النهائي لم يتخذ بعد.



يأتي هذا التطور فيما تواصل الفصائل المسلحة في العراق وسورية هجماتها المتصاعدة على قواعد التحالف الدولي داخل الأراضي السورية، وذلك منذ تفجر الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي.



ووفق أحدث الإحصاءات، بلغ عدد الهجمات نحو 90 منذ 19 أكتوبر 2023، أي بعد 12 يوما من الحرب في غزة، على ما أفاد المرصد السوري.



بينها 22 على قاعدة حقل كونيكو للغاز وحدها، و21 على حقل العمر النفطي بدير الزور الذي يضم أكبر القواعد العسكرية الأميركية.