عقدت في العاصمة الكازاخية أستانا أمس الجولة الـ 21 من اجتماعات «مسار أستانا» بشأن الملف السوري، بحضور وفود الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران، بجانب ممثلي حكومة دمشق والمعارضة السوريين.

وتناقش الاجتماعات على مدى يومين، قضايا ناقشتها على مدى 20 جلسة سابقة دون تحقيق تقدم يذكر وهو ما يتوقع ان ينسحب على هذه الجولة، مثل تغير الوضع الإقليمي بشأن سورية، والجهود المبذولة للتوصل إلى حل شامل، والوضع الإنساني هناك، إضافة إلى حشد المجتمع الدولي لتسهيل إعادة إعمار سورية، بحسب وكالة «الأناضول».



ومثل الوفد التركي في الاجتماعات التي تستمر حتى اليوم، أحمد يلدز نائب وزير الخارجية، فيما يرأس ألكساندر لافرينتيف ممثل الرئيس الروسي إلى سورية وفد بلاده، ومستشار الشؤون السياسية بوزارة الخارجية الإيرانية علي أصغر حاجي وفد طهران.

ورأس وفد دمشق بسام صباغ نائب وزير الخارجية، ووفد المعارضة أحمد توما، وتشارك في الاجتماعات نجاة رشدي نائبة ممثل الأمم المتحدة في سورية، إضافة إلى هيئات من الأردن والعراق ولبنان بصفة مراقبين.



ومن المنتظر أن تبحث الاجتماعات تدابير لبناء الثقة مثل مكافحة الإرهاب في سورية والإفراج عن المعتقلين وكشف مصير المفقودين.

وكانت الجولة السابقة من اجتماعات «مسار أستانا» الخاصة بالشأن السوري عقدت يومي 20 و21 يونيو 2023.

وبدأت محادثات أستانا عام 2017 برعاية الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية في سورية.