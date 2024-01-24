ودع منتخب تونس بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2023 مبكرا عقب تعادله سلبيا مع منتخب جنوب أفريقيا، في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات للمسابقة المقامة حاليا بساحل العاج التي شهدت أيضا تعادل مالي مع ناميبيا بالنتيجة ذاتها.

وتذيل منتخب تونس، الذي توج باللقب عام 2004 على ملاعبه، ترتيب المجموعة برصيد نقطتين، ليودع المسابقة للمرة السابعة في تاريخه من دور المجموعات، والأولى منذ نسخة عام 2013 بجنوب أفريقيا.



في المقابل، تصدر منتخب مالي الترتيب بخمس نقاط، وجاء منتخب جنوب أفريقيا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بفارق المواجهات المباشرة أمام منتخب ناميبيا، صاحب المركز الثالث، الذي تأهل للمرة الأولى في تاريخه للأدوار الإقصائية، خلال مشاركته الرابعة في المسابقة.



وسبق لمنتخب تونس، الذي شارك في أمم أفريقيا للمرة الـ21 في تاريخه والـ16 على التوالي، أن ودع المسابقة من الدور الأول خلال نسخ 1963 و1982 و1994 و2002 و2010 و2013.



وبات المنتخب التونسي، ثاني فريق عربي يودع المسابقة بعد منتخب الجزائر، الذي تذيل ترتيب المجموعة الرابعة.



وأصبح هذا هو التعادل الثاني بين المنتخبين في اللقاء الخامس الذي يجمعهما بكأس الامم الأفريقية، بعدما سبق أن تعادلا 2 - 2 في الوقت الأصلي لتحديد المركزين الثالث والرابع بنسخة 2000 في غانا ونيجيريا، قبل أن يفوز المنتخب الجنوب أفريقي بركلات الترجيح، علما بأن تونس فازت في لقاءين بالمسابقة على منتخب (الأولاد)، الذي حقق فوزه الوحيد على منتخب (نسور قرطاج) في نهائي البطولة عام 1996 التي توج بها على ملاعبه.



وبذلك يلتقي منتخب مالي مع بوركينا فاسو، وصيف المجموعة الرابعة، الثلاثاء المقبل بدور الـ16 للمسابقة، فيما تلعب جنوب أفريقيا مع متصدرترتيب المجموعة السادسة.



ويواجه منتخب ناميبيا نظيره الأنجولي، متصدر المجموعة الرابعة في الدور ذاته السبت المقبل.



بدأت المباراة بهجوم مكثف منتخب تونس، الذي حصل على ركلة ركنية في الدقيقة الثالثة أسفرت عن تسديدة من داخل منطقة الجزاء بواسطة ياسين مرياح، لكن الكرة اصطدمت في الدفاع لتخرج لركنية أخرى لم تسفر عن شيء.



وسدد عيسى العيدوني من خارج المنطقة في الدقيقة 15، لكنها لم تصل للمرمى بعدما تصدت في الدفاع الجنوب أفريقي، قبل أن يهدر إلياس السخيري فرصة محققة في الدقيقة 20، حينما تابع تمريرة عرضية زاحفة من الجهة اليمنى بواسطة حمزة رفيعة، أبعدها الدفاع بطريقة خاطئة، لتصل الكرة للاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، الذي سدد مباشرة من على حدود المنطقة، لكنه أطاح بالكرة بعيدة تماما عن المرمى.



وأضاع إلياس العاشوري فرصة أخرى لتونس في الدقيقة 26، حينما تلقى تمريرة عرضية من الطرف الأيمن، ليسدد ضربة رأس، مرت بجوار القائم الأيمن.



في المقابل، سنحت أول فرصة لجنوب أفريقيا في الدقيقة 28، حيث قاد بيرسي تاو هجمة من الجهة اليمنى، قبل أن يرسل كرة عرضية قابلها إيفيدينس ماكجوبا بضربة رأس غير متقنة، ذهبت إلى ركلة مرمى.



انطلق الشوط الثاني بنشاط هجومي من منتخب تونس، وكاد أنيس بن سليمان أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 48، بعدما سدد من خارج المنطقة، لكن ويليامس كان في الموعد.



وأهدر هيثم الجويني فرصة مؤكدة لافتتاح التسجيل لتونس في الدقيقة 87، بعدما تلقى تمريرة عرضية من الناحية اليمنى، ليسدد ضربة رأس من دون مضايقة من أحد، لكنه وضع الكرة فوق العارضة، قبل أن يسدد نعيم السليتي من على يسار المنطقة في الدقيقة 90 إلى ركلة مرمى.