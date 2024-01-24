أعلن وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز المطيري عن تسيير رحلة العمرة لأبناء وفتيات الحضانة العائلية بقطاع الرعاية الاجتماعية الفائزين بمسابقة الكويت والكبرى ومسابقة إثراء للقراءة في عطلة الربيع ولمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من 29 الى 31 يناير الجاري، وذلك بدعم من الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية انطلاقا من قوله ژ "وفد الله ثلاثة: الغازي والحاج والمعتمر".



وقال المطيري في تصريح صحافي: ان برنامج الرحلة سيشتمل على لقاء تنويري للفتيات لتعليمهن أداء مناسك العمرة وفق الكتاب والسنة والتي تشرف عليها إدارة التوعية والإرشاد، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة المميزة والدروس الوعظية والمسابقات الدينية والثقافية في مكة المكرمة.



وتوجه المطيري بالشكر للجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية لتنفيذ مثل هذه الرحلات والمشاريع التي تعتبر ثمرة التعاون وضمن الشراكة المجتمعية بين وزارة الشئون وجمعيات النفع العام التي تعود بالنفع على الجميع.