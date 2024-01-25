حسم منتخب المغرب تأهله في صدارة المجموعة السادسة بعد الفوز على زامبيا بهدف دون مقابل في ختام دور المجموعات سجله حكيم زياش في الوقت الذي تعادلت فيه الكونغو الديمقراطية مع تنزانيا بدون اهداف.

وأهدى بذلك المغرب أصحاب الأرض كوت ديفوار الصعود الى دور ال 16 بإقصاء زامبيا وعدم تأهل ثالث من المجموعة السادسة، ليتأهل منتخب الأفيال إلى ثمن النهائي كرابع أفضل ثالث في البطولة.

وبذلك ستلعب المغرب بعد صدارته للمجموعة مع جنوب إفريقيا ثاني المجموعة الخامسة في ثمن النهائي، بينما يواجه الكونغو الديمقراطية ثاني المجموعة منتخب مصر ثاني المجموعة الثانية، أما كوت ديفوار فتأهلت إلى ثمن النهائي ولكنها ستصطدم بمواجهة السنغال حامل لقب البطولة.

وفي باقي مواجهات دور ال16 ستواجه الرأس الأخضر نظيرتها موريتانيا فيما تتقابل أنغولا مع ناميبيا والكاميرون مع نيجيريا وغينيا الاستوائية مع غينيا ومالي مع بوركينا فاسو.