التقى نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح الجابر، بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيويورك وتمت خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأعرب الشيخ جراح جابر الأحمد خلال اللقاء -الذي يأتي ضمن زيارته إلى نيويورك للمشاركة في أعمال جلسة مجلس الأمن مفتوحة النقاش على المستوى الوزاري حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية- عن اعتزازه بما اتسمت به العلاقة بين دولة الكويت والأمم المتحدة من شراكة استراتيجية وتعاون وتنسيق وثيقين في المجالات كافة.

وأكد دعم دولة الكويت المستمر لجهود الأمم المتحدة في مساعيها النيرة في مختلف مناطق العالم، مشددا على التزام الكويت أيضا بالمقاصد والمبادئ النبيلة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والتي تشكل أساسا صلبا للعمل الدولي متعدد الأطراف.