المريض يبلغ 45 عاماً يعاني من ارتفاع في ضغط الدم ويأخذ أدوية سيولة لعلاج مشاكل بالقلب

مراجعة الطبيب المختص فوراً في حال حدوث مغص كلوى في الجانب الأيمن أو الأيسر

كشف رئيس وحدة المسالك البولية بمستشفى جابر للقوات المسلحة د. محمد الغانم، عن نجاح عملية إزالة حصوة متشعبة في الكلية اليمنى بتقنية الليزر لمريض يبلغ من العمر 45 عاما يعاني من ارتفاع في ضغط الدم، ويأخذ أدوية سيولة لعلاج مشاكل في القلب.

وأضاف أن المريض اكتشف هذه الحصوة عندما عانى من ألم، ومغص كلوي ، راجع بعدها عيادة المسالك البولية بمستشفى جابر للقوات المسلحة، وقمنا بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تشخيص الحالة على أنها حصوة كبيرة متشعبة في الكلية اليمنى، وكان قياسها تقريبا نحو 3 في 4 سم، وقد تم التشخيص عن طريق الأشعة المقطعية.

وأشار الغانم إلى أن وظائف الكلى كانت سليمة، والمريض كان لديه تاريخ مرضي للحصوات ، فقد كان لديه حصوة في الكلى اليسرى كبيرة متشعبة ، وقد تمت إزالة هذه الحصوة قبل نحو 4 سنوات في مستشفى آخر عن طريق الفتح الجراحي، ولكن هذه العملية قمنا بإجرائها عن طريق فتحة صغيرة من الجانب تقل عن سم واحد باستخدام المنظار الخاص بالكلى، دخلنا على الحصوة، وتم تفتيت الحصوة بالكامل عن طريق الليزر الحديث، وبعدها تم تركيب دعامة للمريض.

وذكر أن المريض مكث بالمستشفى تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة، وبعدها غادر المستشفى بصحة جيدة والحمد لله، وتم إعطاؤه موعدا لإزالة الدعامة بعد نحو 5 أسابيع.

ونصح الغانم المرضى بأنه في حال حدوث مغص كلوى في الجانب الأيمن أو الأيسر مراجعة الطبيب المختص لعمل الفحوصات اللازمة.

واختتم بأن حصوات الكلى تنقسم إلى قسمين النسبة الأكبر من الكالسيوم أوكسالات والقسم الثاني من حمض البوليك ، وهذا المريض كان لديه حصوة من نوع الكالسيوم أوكسالات، وعلى إثرها أعطينا نصيحة للمريض بتخفيف استهلاك المانجو والطماطم والسبانخ، بالإضافة إلى شرب كميات مناسبة من الماء يوميا ما يقارب من لترين إلى لترين ونصف .