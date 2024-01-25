عبدالكريم العبدالله

التقى مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة د.محمد العازمي، بنظرائه في الحرس الوطني ممثلة بمدير مديرية التوجيه المعنوي العميد د.جدعان الشمري والناطق الرسمي للهيئة العامة للشباب اسرار الانصاري، وذلك لبحث سبل التعاون في ما بينهم.

وقال العازمي إن اللقاءات شهدت عدداً من المحادثات في ما يخص التعاون في مجال العلاقات العامة والإعلام.

وذكر أنه تم التطرق إلى إمكانية التعاون في مجال إقامة دورات تدريبية مشتركة بين وزارة الصحة والحرس الوطني والهيئة العامة للشباب، فضلا عن إقامة فعاليات وأنشطة مشتركة.

وأكد د.العازمي أن مثل هذه اللقاءات تساهم في توطيد سبل التعاون بين الجهات الحكومية للارتقاء في العمل الحكومي من خلال الشراكة بمختلف المجالات.