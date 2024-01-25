قال مركز العجيري العلمي، إن الكويت تشهد اليوم الخميس أول بدر كامل الاستدارة للعام 2024 وهو اكتمال لقمر شهر رجب 1445 هجري فيما يسمى (ابدار القمر 55ر08 مساء).

وأضاف المركز في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن قرص القمر يكتمل ويصبح بدرا كامل الاستدارة اليوم ليشرق بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي وتكون نسبة لمعانه كاملة.

وذكر أن القمر سيكون في حالة اقتران مع الحشد النجمي المعروف باسم (خلية النحل) وهي واحدة من أقرب العناقيد المفتوحة للشمس والأرض وتمتلك عددا أكبر من النجوم من معظم العناقيد المجاورة الأخرى.

ودعا المركز هواة رصد النجوم إلى رصد الظاهرة باستخدام التلسكوب الصغير ومرشحات خاصة (فلاتر) لحجب ضوء القمر اللامع ورؤيته في السماء طوال الليل إلى أن يختفي المشهد في ضوء الشفق الصباحي مع شروق الشمس.