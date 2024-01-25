حنان عبدالمعبود



باشرت الفرق المختصة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية بمحافظة حولي معاينة إحدى المنشآت الغذائية بعد تلقي بلاغ بشأن حالات يشتبه أنها ناتجة عن تسمم غذائي، وعلى الفور قامت الفرق وبحضور نائب المدير العام لشؤون التفتيش والرقابة بالتكليف د.مشعل الزعبي بالتفتيش ومعاينة المنشأة وأخذ العينات مع التحفظ على المواد الغذائية المشتبه بها احترازيا.



من جهة أخرى، قال أمين سر اللجنة العليا لسلامة الأغذية في الهيئة العامة للغذاء والتغذية م.عادل السويط إن اللجنة أوصت خلال اجتماعها الأخير بحظر استيراد لحوم الطيور الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة بكل أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة، فيما عدا المعالجة منها حراريا على درجة حرارة 70 درجة مئوية بسبب تفشي مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة في بعض الولايات الأميركية مثل: جنوب داكوتا، وكاليفورنيا، ومينيسوتا، ونيويورك، وأوهايو، وايداهو، وبنسلڤانيا، وميسوري، وميتشغن، واشنطن، ويسكونسن.



كما أوصت الهيئة بحظر استيراد لحوم الطيور الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة بكل أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة، فيما عدا المعالجة منها حراريا بدرجة حرارة 70 مئوية بسبب تفشي مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة في جمهورية ليتوانيا، كما أوصت برفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور الطازجة المبردة والمجمدة والمصنعة بجميع أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة، في بعض الولايات الأميركية بسبب انتهاء مرض انفلونزا الطيور شديدة الضراوة.



وفي سياق متصل، قام فريق من الهيئة بزيارة إلى الشركة الكويتية لخدمات الطيران، حيث الزيارة ضمن البرنامج التدريبي لنظام تحليل المخاطر في المنشأة الغذائية.