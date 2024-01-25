

بداح العنزي



دعت وزارة الصحة إلى منع المصافحة في المقابر والاكتفاء بالسلام بالنظر.



وقال وكيل وزارة الصحة د.عبدالرحمن المطيري في كتاب إلى مدير عام البلدية م.سعود الدبوس: نثمن الجهود المخلصة والتعاون المثمر بين الوزارة والبلدية حول اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الأمراض المعدية، وحرصا من «الصحة» على تجنب انتشار العدوى نتيجة المصافحة باليد بين المعزين في المقابر، يرجى الإيعاز لمن يلزم نحو التوعية والإرشاد والتوجيه بعدم المصافحة باليد والاكتفاء بالسلام بالنظر في المقابر، وذلك حفاظا على صحة الجميع.