ترأس وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د.سالم الحجرف الاجتماع الثاني مع عدد من قطاعات الوزارة، قطاع شبكات النقل الكهربائية وقطاع شبكات التوزيع الكهربائية وقطاع خدمات العملاء، والذي يأتي ضمن سلسلة اجتماعات سيتم عقدها تباعا مع جميع القطاعات الإدارية والفنية، وذلك للاطلاع على آخر المستجدات، والاستماع لكل المقترحات التي من شأنها تطوير العمل بالوزارة.



وافتتح الحجرف الاجتماع بكلمة رحب فيها بقياديي وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وتم استعراض ومناقشة المهام والتحديات التي تواجه تلك القطاعات.



كما وجه وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة القياديين نحو العمل على الانتهاء والاستعجال في الإجراءات الخاصة بمشاريع الشبكة الكهربائية بكل أنواعها، وذلك حفاظا على إيصال خدمات الوزارة للعملاء بجودة عالية.



وتحدث قطاع خدمات العملاء عن الوضع الحالي لمشروع العدادات الذكية والذي يعتبر من أهم مشاريع التحول الرقمي لضمان تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء والماء.



وفي الختام، أكد الوزير الحجرف أن هناك عدة اجتماعات أخرى سيتم عقدها لمتابعة المشاريع بشكل مستمر وتذليل أي عقبات تواجه القطاعات.