التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي بمناسبة زيارته للبلاد، حيث قدم الأمين العام خلال اللقاء التهنئة بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في الكويت، وأعرب عن أطيب تمنياته بالتوفيق والسداد في مهام عمله، والتطلع للعمل المشترك بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية المتينة التي تربط دول مجلس التعاون، وكل ما من شأنه أن يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك نحو مزيد من التضامن والترابط في إطار المنظومة الخليجية، كما تم خلال اللقاء بحث كافة الموضوعات المتصلة بآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة.