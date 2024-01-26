عاطف رمضان



علمت «الأنباء» أن وزارة الأشغال العامة قطاع هندسة الصيانة نفذت معالجات للحفر في عدد من الطرق، وذلك بناء عن توجيهات من قبل وزيرة الاشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان.



وأضافت المصادر أن إدارات الصيانة في محافظات العاصمة ومبارك الكبير والاحمدي والفروانية والجهراء وحولي قامت بمعالجة هذه الحفر ضمن عقد الصيانة العاجلة والطارئة والمتفرقات للطرق في محافظات الكويت وتحديدا في مناطق «أبو فطيرة والمسايل والوفرة السكنية والمهبولة والقصر والنعيم والسالمية والعارضية ومدينة الكويت».