القاهرة - ناهد إمام



عقد د.محمد معيط وزير المالية، لقاء ثنائيا مع نظيره القطري علي بن أحمد الكواري، على هامش مشاركتهما في المنتدى المالي الآسيوي، المنعقد في هونج كونج، تحت شعار: «تعاون الأطراف المتعددة من أجل غد مشترك»، لمناقشة التطورات والتحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إلى جانب استعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل مضاعفة حركة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.



وأكد د.محمد معيط وزير المالية أن مصر نجحت خلال العقد الماضي، في تأسيس بنية تحتية قوية جاذبة وداعمة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وقادرة على استيعاب الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية في شتى القطاعات، لافتا إلى أن الدولة لا تدخر جهدا في خلق بيئة أعمال محفزة، بما اتخذته من إجراءات تدفع بالقطاع الخاص للأمام، باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية المستدامة.



وأضاف الوزير أنه وجه الشكر إلى وزير المالية القطري على ما يقوم به من دعم في هذا الجانب، موضحا: أننا حريصون على تعزيز التعاون المالي والضريبي والجمركي مع الجانب القطري، ونتطلع لزيادة الاستثمارات القطرية في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ما تمتلكه الدولة المصرية من فرص جاذبة في شتى المجالات، مشيرا إلى أن «الرخصة الذهبية» أصبحت تسهم بفعالية في تسريع وتيرة تنفيذ الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.