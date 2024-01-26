وقّع لاعب الوسط الشاب البرازيلي غابريال موسكاردو عقدا مع باريس سان جرمان الفرنسي بحسب ما أفاد مصدر قريب من اللاعب.



وموسكاردو البالغ 18 عاما والذي يلعب في دوري بلاده مع كورينثيانز، سينضم الى باريس في الصيف المقبل بعد ان يبقى مع ناديه الحالي بموجب إعارة حتى يونيو المقبل، بحسب وسائل إعلامية برازيلية وفرنسية عدة، لكن ذلك لم يتم تأكيده من قبل المصدر المقرب من اللاعب.



وكان من المفترض أن يعزز موسكاردو خط وسط النادي الباريسي في فترة الانتقالات الشتوية، حيث تواجد في فرنسا في ديسمبر، لكن الصفقة أجلت بعدما أعلن اللاعب في الشهر عينه أنه سيخضع لعملية جراحية لإصابة في قدمه اليسرى، ستبعده عن الملاعب لـ 3 أشهر.