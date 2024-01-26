أفادت وزارة التجارة أمس بأن الاقتصاد الأميركي نما بشكل أسرع بكثير من المتوقع في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، حيث تجنبت الولايات المتحدة الركود الذي اعتقد العديد من الخبراء أنه لا مفر منه.



وارتفع الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس لجميع السلع والخدمات المنتجة، بمعدل سنوي 3.3% في الربع الرابع من عام 2023، وفقا للبيانات المعدلة موسميا وطبقا للتضخم.



وكانت تشير تقديرات «وول ستريت» إلى زيادة بنسبة 2% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، وكان نما الاقتصاد في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث بمعدل 4.9%، ونما الاقتصاد الأميركي طوال عام 2023 بأكمله بمعدل سنوي 2.5%، وهو ما يفوق بكثير توقعات «وول ستريت» في بداية العام عند مكاسب ضئيلة جدا.



وكما كان الحال خلال العام، ساعدت وتيرة الإنفاق الاستهلاكي القوية في دفع هذا التوسع، وارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.8% خلال الربع، بانخفاض طفيف عن الفترة السابقة.



كما ساهم الإنفاق على مستوى الولايات والحكومات المحلية بزيادة قدرها 3.7%، وكذلك زيادة بنسبة 2.5% في نفقات الحكومة الفيدرالية، وارتفع إجمالي الاستثمار المحلي الخاص بنسبة 2.1%، وهو عامل مهم آخر لهذا الربع القوي.



وتباطأ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى نمو بنسبة 2.7% بانخفاض عن 5.9% قبل عام. في حين سجل الرقم الأساسي باستثناء الغذاء والطاقة زيادة بنسبة 3.2% مقارنة بـ 5.1%.



ومع ذلك، كانت معدلات التضخم أقل بكثير على أساس ربع سنوي. وارتفعت معدلات التضخم الأساسية، التي يفضلها بنك الاحتياطي الفيدرالي كمقياس للتضخم على المدى الطويل، بنسبة 2% خلال هذه الفترة، في حين بلغ المعدل الرئيسي 1.7%.



وفي أخبار اقتصادية أخرى يوم الخميس، بلغ إجمالي طلبات إعانة البطالة الأولية 214 ألف، بزيادة قدرها 25 ألف عن الأسبوع السابق مقابل التقديرات عند 199 ألف.