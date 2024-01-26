دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى تحسين مستوى المعيشة في المناطق الريفية في بلده، مؤكدا أن العجز عن توفير سلع أساسية يشكل «مشكلة سياسية شديدة»، وفق ما أفادت وكالة الصحافة المركزية الكورية «كاي سي ان ايه». وصرح كيم «بات العجز عن توفير السلع الأساسية مثل التوابل والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية اليوم لسكان الأقاليم على نحو مرض يشكل مشكلة سياسية شديدة من غير الممكن لحزبنا ولحكومتنا تجاهلها».



وقد ترأس الزعيم الكوري الشمالي اجتماعا لحزب العمال كانت التنمية الإقليمية في رأس جدول أعماله، وفق ما كشفت «كاي سي ان ايه».



ولفت كيم جونغ أون خصوصا إلى «أوجه الخلل الكبيرة والفوارق الواسعة» بين المناطق، في ظل الوضع العام «المروع» للاقتصاد الإقليمي.



وقال «هي مسألة شديدة الإلحاح راهنا تقضي بتحسين مستويات المعيشة المادية والثقافية لسكان الأقاليم».



من جهة أخرى، أعلن الجيش الكوري الجنوبي ان كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ عابرة للقارات باتجاه البحر الأصفر، في أحدث حلقة من سلسلة تحركات تثير التوتر من جانب الدولة المسلحة نوويا.



وبعد ساعات، أكدت كوريا الشمالية عبر وكالة أنبائها عملية الإطلاق، قائلة إنها أجرت أول اختبار لجيل جديد من صواريخ كروز الاستراتيجية التي تطورها «بولهواسال-3-31».



وعمدت بيونغ يانغ الى تسريع تجارب الأسلحة في العام الجديد، بما في ذلك تجارب ما أسمته «نظام الاسلحة النووية تحت الماء» وصاروخ باليستي يعمل بالوقود الصلب تفوق سرعته سرعة الصوت.



وقالت هيئة الاركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان «رصد جيشنا عدة صواريخ عابرة للقارات أطلقتها كوريا الشمالية باتجاه البحر الأصفر».



وشددت كوريا الشمالية امس على أن الاختبار الذي أجري امس الاول كان «عملية تحديث مستمر لنظام الأسلحة ونشاطا منتظما وإلزاميا»، ولم تحدد عدد الصواريخ التي تم إطلاقها.



وأضافت أن «تجربة الإطلاق لم يكن لها أي تأثير على أمن الدول المجاورة ولا علاقة لها بالوضع الإقليمي».