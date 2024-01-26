

زاك إدوارد سنايدر هو مخرج ومنتج وكاتب سينمائي أميركي، والدته هي مارشا مانلي (توفيت سنة 2010) والتي كانت رسامة ومدرسة للتصوير الفوتوغرافي بمدرسة دايكروفت، التي درس فيها سنايدر لاحقا، ووالده تشالز إدوارد سنايدر (1936-2008) وكان يعمل موظفا تنفيذيا، ولديه أخت كبرى «أودري».



قدم زاك أول فيلم روائي له عام 2004، مع إعادة إنتاج فيلم الرعب «ظهور الموتى» الذي عرض سنة 1978، ومنذ ذلك الحين، تصدى لإخراج وإنتاج عدد من الكتب المصورة والأفلام الخارقة، بما في ذلك «300 محارب» و«المراقبون» عام 2009، وكذلك فيلم «الرجل الفولاذي»، بطولة هنري كافيل في دور «سوبرمان»، أيضا فيلم «باتمان ضد سوبرمان: فجر العدالة» الذي صدر سنة 2016، وفيلم «فرقة العدالة» عام 2017.



شغل زاك منصب كاتب سيناريو في فيلمي «ساكر بنش» و«300: بزوغ الإمبراطورية»، وشغل أيضا منتجا تنفيذيا في فيلم «الفرقة الانتحارية» و«الرجل المائي»، وشارك في كتابة قصة فيلم «المرأة الخارقة»، وهو المؤسس لشركة «مقلع الحجارة»، والتي كانت تعرف سابقا بشركة الأفلام القاسية، وهي شركة إنتاج أسسها في عام 2004، جنبا إلى جنب مع زوجته ديبورا سنايدر والشريك المنتج ويسلي كولر.



مؤخرا، برز اسم سنايدر في عدد من الأفلام مثل «justice league:part2»، «Batman vs Superman» وأخيرا فيلم «Rebel Moon»، وبالطبع أعمال أخرى كثيرة بين أفلام الخارقين والخيال العلمي والفانتازيا حتى أصبح اسمه علامة مسجلة في هذه النوعية من الأعمال السينمائية، وبمجرد ظهور اسمه على أي فيلم يكفي بأن يجعل الجمهور المتعطش لأفلام عالم الخيال أن يحجز تذكرة لمشاهدة العمل.