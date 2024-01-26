

دافع مدرب ليفربول يورغن كلوب، عن نجم فريقه محمد صلاح، في وجه الانتقادات الموجهة إلى اللاعب بشأن مغادرة معسكر منتخب مصر وعودته إلى إنجلترا لتلقي العلاج، بعد إصابته في نهائيات كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار.



وتعرض صلاح للإصابة في مباراة مصر الثانية أمام غانا، وتبين لاحقا أن أفضل فرصة ممكنة لمشاركته مجددا في البطولة، ستكون عبر تأهل منتخب بلاده إلى المباراة النهائية، كما شكك العديد من المتابعين في ولاء صلاح لمنتخب مصر، بيد أن كلوب سخر من هذه الادعاءات، موضحا أن قرار عودة اللاعب إلى ليفربول لتلقي العلاج جاء لمصلحة جميع الأطراف.



وقال: «لا أستطيع أن أكون جزءا من هذا النقاش، المنتخب المصري وليفربول لديهما الاهتمام ذاته وهو أن يكون محمد صلاح لائقا في أسرع وقت». وأضاف: «قررنا أن نعيده إلى هنا ليس لنسلبه من المنتخب المصري، بل لتقديم أفضل رعاية طبية ممكنة، وإذا وصلت مصر للنهائي وكان لائقا فيمكن لصلاح العودة».



وختم حديثه بالقول: «إذا كان هناك من يشكك في ولاء محمد صلاح، فعليه أن يراجع نفسه لأن صلاح هو أوفى مصري قابلته في حياتي على الإطلاق».



إلى ذلك، خرج إمام عاشور من حسابات مصر في لقاء الكونغو الديموقراطية المقرر الأحد المقبل في دور الـ 16 للإصابة بارتجاج في المخ. وقال طبيب «الفراعنة» محمد أبوالعلا: «عاشور استفاق وعاد إلى وعيه ومن المقرر أن يغادر المستشفى اليوم». وتابع: «تعرض إمام لحالة إغماء مؤقت وفورا تم استدعاء الإسعاف ونقل للمستشفى». وكشف: «وفقا لبروتوكول إصابات الرأس، فمشاركة إمام عاشور ضد الكونغو صعبة للغاية وذلك بسبب ضرورة تطبيق برنامج علاجي مدته 6 أيام، وبذلك لن يلحق بالمباراة لكنه سيكون لائقا حال وصولنا لدور الـ 8».