

انتهت مرحلة دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار، حيث أسفرت عن العديد من المفاجآت المدوية، الأمر الذي يتوقع معه المزيد من الإثارة والندية خلال الأدوار المقبلة في المسابقة.. وفيما يلي رصد لأهم ظواهر دور المجموعات:



٭ شهد دور المجموعات انتفاضة لمجموعة من المنتخبات «المغمورة» التي كانت بعيدة تماما عن خريطة القوى الكروية في القارة السمراء، في مقدمتها غينيا الاستوائية والرأس الأخضر، اللذين تصدرا المجموعتين الأولى والثانية، وكذلك موريتانيا وناميبيا، اللذين حققا أول انتصار في تاريخهما بالمسابقة، وصعدا إلى مرحلة خروج المغلوب في سابقة لم تحدث من قبل.



٭ كشرت السنغال حاملة اللقب عن أنيابها مبكرا، بعدما فازت في جميع مبارياتها بالمجموعة الثالثة، ليصبح الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة.



٭ أصاب العديد من عمالقة أفريقيا محبيهم بصدمة كبيرة بخروجهم المبكر من البطولة، وفي مقدمتهم منتخبات الجزائر وتونس وغانا وزامبيا.



٭ نجت منتخبات مصر وكوت ديفوار والكونغو الديموقراطية من مقصلة الكبار، بعدما حجزت مقاعدها في دور الـ16 بما يشبه المعجزة بعد ان كانت المنتخبات الثلاثة قريبة من مغادرة البطولة حتى الثواني الأخيرة من منافسات الجولة الثالثة.



٭ راح ضحية البطولة 6 مدربين حتى الآن، وهم مدرب الجزائر جمال بلماضي ومدرب تونس جلال القادري والفرنسي لويس جاسكيه عن كوت ديفوار، والجزائري عادل عمروش من تنزانيا، والأيرلندي كريس هيوتون من غانا، بينما استقال البلجيكي توم سانتفيت من تدريب منتخب غامبيا.



٭ تأهلت للدور الثاني 8 منتخبات سبق لها التتويج باللقب، هي نيجيريا والكاميرون، اللذين يلتقيان في دور الـ16، الذي يشهد أيضا 3 لقاءات أخرى بين أبطال سابقين للمسابقة، حيث تلعب مصر مع الكونغو الديموقراطية، والمغرب مع جنوب أفريقيا، وكوت ديفوار مع السنغال.



٭ صعد للدور المقبل 8 منتخبات ما زالت تحلم بحمل كأس البطولة للمرة الأولى، حيث يتعلق الأمر بكل من مالي وبوركينا فاسو، اللذين يلعبان أيضا ضد بعضهما البعض بدور الـ16، الذي يشهد 3 لقاءات أخرى بين فرق لم يسبق لها الفوز باللقب، حيث تلتقي غينيا الاستوائية مع غينيا، والرأس الأخضر مع موريتانيا، وأنغولا مع ناميبيا.



٭ أسفرت مرحلة المجموعات عن تسجيل 89 هدفا في 36 مباراة أجريت حتى الآن، بنسبة 2.47 هدف في المباراة الواحدة، وهو معدل ليس بالسيئ.



٭ تصدر إيميليو نسووي، نجم غينيا الاستوائية، قائمة هدافي النسخة برصيد 5 أهداف، منها تسجل 3 أهداف (هاتريك) أمام غينيا بيساو، كما بات نسووي (34 عاما) أول لاعب يحرز ثلاثية في مباراة واحدة بأمم أفريقيا منذ المغربي سفيان علودي، الذي حقق الإنجاز ذاته في نسخة 2008 بغانا في مرمى ناميبيا، علما بأنه أكبر لاعب سنا يحرز هاتريك في تاريخ المسابقة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1957.



٭ يمتلك منتخب غينيا الاستوائية أقوى هجوم عقب تسجيله 9 أهداف، بفارق هدف أمام أقرب ملاحقيه منتخب السنغال، بينما اكتفت منتخبات تونس وناميبيا وتنزانيا بإحراز هدف واحد، كأقل الفرق تسجيلا للأهداف في دور المجموعات.



٭ تصدر منتخبات المغرب ونيجيريا والسنغال ومالي قائمة أقوى خطوط الدفاع في المسابقة حتى الآن، بعدما استقبلت هدفا وحيدا من منافسيها، في حين جاءت منتخبات موزمبيق وغامبيا وغينيا بيساو في قائمة أضعف خط دفاع، بعدما منيت شباكها بـ 9 أهداف.



٭ جاءت 3 أهداف من النيران الصديقة حتى الآن، حيث أحرز إيستيبان أوروزكو لاعب غينيا الاستوائية هدفا لمصلحة غينيا بيساو، وسجل جيمس جوميز، لاعب غامبيا، هدفا للكاميرون، بينما هز أوبا سانجانتي شباك منتخب بلاده غينيا بيساو لصالح منافسه المنتخب النيجيري.



٭ تعتبر المجموعة الثانية التي ضمت مصر وغانا والرأس الأخضر وموزمبيق، الأغزر تهديفيا بعدما شهدت تسجيل 22 هدفا، بينما كانت المجموعة الخامسة، التي ضمت منتخبات تونس وجنوب أفريقيا وناميبيا ومالي، الأقل إحرازا للأهداف، بعدما شهدت تسجيل 9 أهداف.



٭ احتسب حكام المباريات 11 ركلة جزاء في دور المجموعات، بواقع ركلتين لبوركينا فاسو وغانا وجنوب أفريقيا، وركلة وحيدة لمصر وأنغولا والكونغو الديموقراطية وموزمبيق ونيجيريا، وقد تم تسجيل 9 ركلات، وأهدرت ركلتان، كانت الأولى من نصيب بيرسي تاو، نجم جنوب أفريقيا أمام مالي، والثانية لسيدريك باكامبو، نجم الكونغو الديموقراطية أمام المغرب.



٭ حصل نجوم البطولة على 114 إنذارا خلال الدور الأول، كان نصيب الأسد منها للاعبي الجزائر وغانا، حيث حصل كل منتخب على 9 إنذارات، بينما تم إشهار 4 بطاقات حمراء.